В Северодвинске задержан злоумышленник, обокравший знакомую

10 декабря этого года в полицию поступило сообщение о грабеже имущества на сумму порядка 33 тысяч рублей из квартиры дома по улице Нахимова.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый 36-летний местный житель. Как установили сотрудники полиции, преступлению предшествовало совместное распитие спиртного в квартире потерпевшей. После возникшего конфликта злоумышленник ударил женщину и забрал телефон и золотые украшения, после чего скрылся.

Часть похищенного имущества изъята. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.