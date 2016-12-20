С переломами ребер и грудного отдела позвоночника сам рулевой доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает региональное УГИБДД.
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Четверг, 22 декабря, 15:51
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/22/48191.html
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В Архангельске водитель "Рено Логана" врезался в столб
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
21 декабря в 19:35 в округе Варавино-Фактория у дома 66 на улице Дачная водитель автомобиля «Рено Логан» допустил наезд на световую опору.
С переломами ребер и грудного отдела позвоночника сам рулевой доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает региональное УГИБДД.
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