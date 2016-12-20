Архангелогородка обратилась в Роспотребнадзор из-за обсчёта в магазине на три рубля

Жительница Архангельска обратилась в управление Роспотребнадзора с жалобой, что ее обсчитали в магазине "Пятёрочка", где она покупала продукты.

Женщина рассказала, что она купила колбасу "Докторская Ретро" в магазине, расположенном по адресу Обводный канал, 29. Вес, указанный на колбасе, составил 0,362 кг. На кассе продавец дополнительно взвесила товар и его вес неожидано возрос до 0,370 кг. Это на восемь граммов больше веса, указанного на упаковке. Таким образом сумма обсчёта составила 2 рубля 99 копеек.

Роспотребнадзор проверил указанный отдел и выявил обман покупателя. В итоге в отношении ООО «Агроторг» был составлен протокол об административном правонарушении.

А Роспотребнадзор напоминает, при продаже товаров с указанием веса на упаковке их дополнительное взвешивание не производится.