Архангелогородка обратилась в Роспотребнадзор из-за обсчёта в магазине на три рубля

Женщина рассказала, что она купила колбасу "Докторская Ретро" в магазине, расположенном по адресу Обводный канал, 29. Вес, указанный на колбасе, составил 0,362 кг. На кассе продавец дополнительно взвесила товар и его вес неожидано возрос до 0,370 кг. Это на восемь граммов больше веса, указанного на упаковке. Таким образом сумма обсчёта составила 2 рубля 99 копеек.
Роспотребнадзор проверил указанный отдел и выявил обман покупателя. В итоге в отношении ООО «Агроторг» был составлен протокол об административном правонарушении.
А Роспотребнадзор напоминает, при продаже товаров с указанием веса на упаковке их дополнительное взвешивание не производится.
"Пятерочка" это еще та шарашка,почище"Магнита".Потихоньку захватывает наш город.Вот в привокзалке и"Сокол" захватила.Черненькие всех торгашей ,торговавших там повыгоняли.
Вот склочная баба...