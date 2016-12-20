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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/22/48190.html

Происшествия

Архангелогородка обратилась в Роспотребнадзор из-за обсчёта в магазине на три рубля

Архангелогородка обратилась в Роспотребнадзор из-за обсчёта в магазине на три рубля
Жительница Архангельска обратилась в управление Роспотребнадзора с жалобой, что ее обсчитали в магазине "Пятёрочка", где она покупала продукты.

Женщина рассказала, что она купила колбасу "Докторская Ретро" в магазине, расположенном по адресу Обводный канал, 29. Вес, указанный на колбасе, составил 0,362 кг. На кассе продавец дополнительно взвесила товар и его вес неожидано возрос до  0,370 кг. Это на восемь граммов больше веса, указанного на упаковке. Таким образом сумма обсчёта составила 2 рубля 99 копеек.

Роспотребнадзор проверил указанный отдел и выявил обман покупателя. В итоге в отношении ООО «Агроторг» был составлен протокол об административном правонарушении.

А Роспотребнадзор напоминает, при продаже товаров с указанием веса на упаковке их дополнительное взвешивание не производится. 

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Комментарии
Сомневающийся, сегодня 13:12

"Пятерочка" это еще та шарашка,почище"Магнита".Потихоньку захватывает наш город.Вот в привокзалке и"Сокол" захватила.Черненькие всех торгашей ,торговавших там повыгоняли.

Гленн, сегодня 15:16

Вот склочная баба...
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