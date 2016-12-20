Жительница Вельского района предстанет перед судом за дачу взятки полицейскому

Следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению 31-летней жительницы Вельского района в даче взятки должностному лицу.

25 августа 2016 года обвиняемая, желая помочь сожителю избежать ответственности за поджог дома в городе Вельске и получить страховую выплату в связи с пожаром, передала оперуполномоченному отдела уголовного розыска ОМВД России по Вельскому району взятку в размере 50 тысяч рублей. За денежное вознаграждение она рассчитывала на проведение проверки по факту поджога указанного дома таким образом, который бы способствовал получению сожителем страховой выплаты за повреждение строения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОМВД России по Вельскому району. Представитель власти доложил о склонении его к совершению преступления руководству, что позволило задержать подозреваемую с поличным.В ходе допроса обвиняемая признала свою вину, - сообщает пресс-служба регионального следкома.