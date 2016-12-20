Бывший председатель организации профсоюза Поморья Александр Савкин получил 9 лет лишения свободы

Оглашен еще один приговор бывшему председателю Архангельской областной организации профсоюза работников лесных отраслей РФ Александру Савкину: суд признал его виновным в присвоении и растрате.

Савкин в период с 2008 по 2011 год при пособничестве индивидуального предпринимателя и генерального директора ООО «Деловые услуги» Александровой похитил 2 миллиона рублей профсоюзных средств путем заключения с последней липовых договоров.

Приговором суда Савкину по совокупности наказаний, с учетом приговора Онежского городского суда от 31 октября, окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 3,2 миллиона рублей, Александровой – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.