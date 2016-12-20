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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/22/48179.html

Происшествия

В Онежском районе задержан педофил

В Онежском районе задержан педофил
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Онежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).


По версии следствия, в сентябре 2016 года в городе Онега подозреваемый путем уговоров убедил 13-летнюю девочку проследовать с ним в сарай, где совершил в отношении нее развратные действия.

После того как потерпевшая рассказала о произошедшем педагогу, та обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В результате следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, подозреваемый задержан.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении подозреваемого будет назначена психолого- психиатрическая экспертиза, - сообщает пресс-служба регионального следкома.

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