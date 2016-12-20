Спецслужбы провели тактическую вентиляцию первого этажа, а также при помощи тепловизора проверили наличие скрытых очагов горения. Убедившись, что всё в порядке, пациентам разрешили вернуться в свои комнаты, - сообщает портал "Северная неделя".
|
Новости дня
Айк Айджоглян: оставьте 30 депутатов облсобрания, но на профессиональной основе
Ветераны баскетбольного Поморья успешно выступили в Вологде
В Северодвинске задержан злоумышленник, обокравший знакомую
В Северодвинске будет работать зимняя ярмарка
|
Четверг, 22 декабря, 15:55
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/21/48171.html
|
В Архангельске из профилактория "Родник" эвакуировали 40 человек
20 декабря около десяти утра из электрощитовой повалил чёрный дым. Причиной стало замыкание кабеля. На место были вызваны пожарные и спасатели. С возгоранием справились огнетушителем, но всё же 40 человек были эвакуированы в соседний корпус.
Спецслужбы провели тактическую вентиляцию первого этажа, а также при помощи тепловизора проверили наличие скрытых очагов горения. Убедившись, что всё в порядке, пациентам разрешили вернуться в свои комнаты, - сообщает портал "Северная неделя".
|
Главное
Айк Айджоглян: оставьте 30 депутатов облсобрания, но на профессиональной основеСегодня 15:44
Архангелогородка обратилась в Роспотребнадзор из-за обсчёта в магазине на три рубляСегодня 12:25
Станет ближе к Годзишу. Николай Евменов ушел в отставку Сегодня 10:46
Пророчество Венички Ерофеева, или почему мрут с боярышникаВчера 20:36
Орлов и Годзиш приглашены, но придут ли? В Архангельске откроют памятник СталинуВчера 14:02
Происшествия
В Северодвинске задержан злоумышленник, обокравший знакомуюСегодня 14:53
Под Архангельском при пожаре погиб мужчинаСегодня 13:17
В Архангельске водитель "Рено Логана" врезался в столбСегодня 12:30
Архангелогородка обратилась в Роспотребнадзор из-за обсчёта в магазине на три рубляСегодня 12:25
Жительница Вельского района предстанет перед судом за дачу взятки полицейскомуСегодня 11:44
В Северодвинске будет работать зимняя ярмарка
В Архангельске Сергей Рубинштейн примерил новую модель эксзоскелета
99 % школьников Поморья успешно написали выпускное сочинение
В Архангельске открыто шесть бесплатных катков
Игорь Орлов: бюджет остается социальным
Банк России рекомендует гражданам проявлять осмотрительность и не сообщать никому реквизиты своих карт
Во втором чтении принят бюджет Архангельской области
Практика Поморья по централизации госзакупок признана лучшей в России
Айк Айджоглян: оставьте 30 депутатов облсобрания, но на профессиональной основе
Станет ближе к Годзишу. Николай Евменов ушел в отставку
Депутаты Архангельского облсобрания «порезали» себя
Послезавтра в Архангельске пройдет внеочередная сессия областного собрания
Губернатор Игорь Орлов высказал свое мнение о "ворах во власти"
В Северодвинске задержан злоумышленник, обокравший знакомую
Под Архангельском при пожаре погиб мужчина
В Архангельске водитель "Рено Логана" врезался в столб
Архангелогородка обратилась в Роспотребнадзор из-за обсчёта в магазине на три рубля
Жительница Вельского района предстанет перед судом за дачу взятки полицейскому
Ветераны баскетбольного Поморья успешно выступили в Вологде
В столице Поморья пройдет спортивный праздник для детей с инвалидностью
В Северодвинске пройдут соревнования по кикбоксингу
Турнир НХЛ побывал в Вотчине Деда Мороза
Три спортсмена Поморья вошли в список кандидатов в сборную России для подготовки к Олимпиаде-2018
Юные вокалисты Поморья споют в Кремле в составе Детского хора России
Более 100 билетов куплено по акции «Подари детям Новый год» в Архангельске
Правительство поддержит детский цирк "Весар"
Новодвинск присоединится к Всероссийскому дню короткометражного ки
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru