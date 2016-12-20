В Архангельске из профилактория "Родник" эвакуировали 40 человек 20 декабря около десяти утра из электрощитовой повалил чёрный дым. Причиной стало замыкание кабеля. На место были вызваны пожарные и спасатели. С возгоранием справились огнетушителем, но всё же 40 человек были эвакуированы в соседний корпус. Спецслужбы провели тактическую вентиляцию первого этажа, а также при помощи тепловизора проверили наличие скрытых очагов горения. Убедившись, что всё в порядке, пациентам разрешили вернуться в свои комнаты, - сообщает портал "Северная неделя". Нашли ошибку? Выделите текст,

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