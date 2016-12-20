В Поморье сотрудник полиции обвиняется в мошенничестве

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении дознавателя УМВД России по Ненецкому АО, подозреваемого в мошенничестве.

Осенью 2015 года он похитил денежные средства на сумму около 16 тысяч рублей, выделенных ему для оплаты проживания в городе Санкт-Петербург в служебной командировке для сдачи промежуточной сессии в ведомственном университете. Фактически подозреваемый за аренду квартиры заплатил 40 тысяч рублей, а в бухгалтерию по месту службы предоставил ложную информацию о том, что расходы на проживание составили более 56 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОРЧ СБ УМВД России по Ненецкому АО.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.