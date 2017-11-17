Горячая точка «Архангельский ЦБК, Новодвинск» исключена из списка СБЕР

Горячая точка «Архангельский ЦБК, Новодвинск» исключена из списка «горячих точек» Совета Баренцева Евро-Арктического региона (СБЕР). Такое решение было принято на конференции министров окружающей среды СБЕР в г. Вадсё (Норвегия).

В ходе работы мероприятия подведены итоги двухлетней работы России в качестве председателя в Рабочей группе по окружающей среде СБЕР и осуществлена передача председательства Норвегии.

Список экологических «горячих точек» СБЕР был впервые составлен странами Баренцева региона в 1993 году.

Архангельский ЦБК был исключен из списка в ходе специальной процедуры, ключевым моментом которой являются результаты скрининга окружающей среды. Он показал, что реализованные на комбинате экологические проекты позволили значительно сократить выбросы и сбросы загрязняющих веществ.

Регламент исключения из перечня крайне сложный. Главным критерием исключения из «горячих точек» являются проекты, которые улучшают водоснабжение и водоотведение населенных пунктов, усовершенствуют системы обращения отходами и очистки сточных вод, улучшают энергетическую эффективность и уменьшают выбросы в атмосферу.

В конференции приняли участие министры окружающей среды Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Дании; старшие должностные лица из Европейской Комиссии, стран-наблюдателей в СБЕР (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания, США).

С российской стороны присутствовали представители администраций субъектов федерации, относящихся к Баренцеву региону, – республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской и Мурманской областей.