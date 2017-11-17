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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/12/04/54272.html

Экономика

Горячая точка «Архангельский ЦБК, Новодвинск» исключена из списка СБЕР

Горячая точка «Архангельский ЦБК, Новодвинск» исключена из списка СБЕР
Горячая точка «Архангельский ЦБК, Новодвинск» исключена из списка «горячих точек» Совета Баренцева Евро-Арктического региона (СБЕР). Такое решение было принято на конференции министров окружающей среды СБЕР в г. Вадсё (Норвегия).

В ходе работы мероприятия подведены итоги двухлетней работы России в качестве председателя в Рабочей группе по окружающей среде СБЕР и осуществлена передача председательства Норвегии.

Список экологических «горячих точек» СБЕР был впервые составлен странами Баренцева региона в 1993 году.

Архангельский ЦБК был исключен из списка в ходе специальной процедуры, ключевым моментом которой являются результаты скрининга окружающей среды.  Он показал, что реализованные на комбинате экологические проекты позволили значительно сократить выбросы и сбросы загрязняющих веществ.

Регламент исключения из перечня крайне сложный. Главным критерием исключения из «горячих точек» являются проекты, которые улучшают водоснабжение и водоотведение населенных пунктов, усовершенствуют системы обращения отходами и очистки сточных вод, улучшают энергетическую эффективность и уменьшают выбросы в атмосферу. 

В конференции приняли участие министры окружающей среды Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Дании; старшие должностные лица из Европейской Комиссии, стран-наблюдателей в СБЕР (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания, США).

С российской стороны присутствовали представители администраций субъектов федерации, относящихся к Баренцеву региону, – республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской и Мурманской областей.

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