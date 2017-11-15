Коряжемский филиал Группы «Илим» стал площадкой обсуждения развития юга Поморья

На минувшей неделе здесь состоялась очередная встреча участников Постоянно действующего совещания по социально-экономическому развитию юга Архангельской области.

В повестке дня – промежуточные производственные итоги года и планы на 2018-й, проблемы и перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры юга области и авиасообщения, отчет о реализации благотворительных программ Группы «Илим».

В заседании приняли участие заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, заместитель министра транспорта Архангельской области Денис Кулижников, директор ГКУ «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев, генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян, заместители генерального директора Группы «Илим» Александр Поздняков и Владимир Славуцкий, директор филиала Группы «Илим» в Коряжме Сергей Кривошапкин, директор лесного филиала Дмитрий Пахомов, главы муниципальных образований, на территории которых Группа «Илим» ведет хозяйственную деятельность.

Как отметил Виктор Иконников, постоянно действующее совещание – уникальная переговорная площадка.

«Много езжу по регионам, общаюсь с коллегами и могу сказать, что подобных площадок для диалога власти и бизнеса нет. Все поражаются, как Коряжме удается следовать этой традиции так долго, собирать за одним столом представителей региональных, муниципальных властей, бизнеса, причем всегда – с конкретной повесткой.

Быть открытой компанией – очень правильно, на мой взгляд. Группа «Илим» широко рассказывает о своих результатах и планах, причем планах не только производственных и инвестиционных, но и о социальных программах. Считаю, нам всем важно сверять часы и получать максимальный эффект от объединения ресурсов региона, муниципалитета, бизнеса, как это произошло сегодня при обсуждении вопросов развития дорожно-транспортной сети юга области. От этого получают эффект и бизнес, и жители. И мы видим, что это благоприятно влияет на развитие региона в целом», -отметил он.

Виктор Михайлович отдельно остановился на решении вопроса, связанного с ремонтом аварийного путепровода на выезде из поселка Вычегодский по трассе Котлас-Коряжма-Ильинско-Подомское. «Мне сегодня уже задавали этот вопрос на встрече с горожанами. Проблема волнует всех. Действительно, состоялась экспертиза, которая подтвердила, что одна из балок путепровода требует замены. Сегодня проектные работы уже начаты. По заверениям дорожников, все будет выполнено уже в марте. Поэтому надо просто немного потерпеть, поскольку это важно для безопасности тех, кто едет по трассе. К сожалению, у нас есть примеры, как с мостом в районе Вельска, до этого не стоит доводить. Здесь надо принять правильные меры и устранить тот дискомфорт, который возник».

К слову, именно во время обсуждения на совещании возникла идея сделать параллельно с путепроводом объездную дорогу в одном уровне с железнодорожными путями, чтобы с одной стороны разгрузить участок и с другой – чтобы тяжелый транспорт не оказывал негативного воздействия на путепровод. Как сказал Виктор Иконников, предложение – интересное, рациональное, оно взято в проработку.

На каждом заседании звучит много полезной информации для глав районов, где Группа «Илим» ведет хозяйственную деятельность. К примеру, тема развития дорожной сети стала интересной, как для руководителей районов Архангельской области, так и соседних регионов.

В частности, глава МО «Краноборский район» Владимир Рудаков отметил, что для их территории крайне важно строительство технологической дороги Коряжма-Куликово. «Дорога станет круглогодичной, следовательно, мы получим транспортное сообщение с населенными пунктами. Значит, мы хотя бы сможем экстренно вывозить людей в случае болезни или других ЧП. Поэтому эта трасса для нас как дорога жизни».

Как отметил Владимир Сергеевич, вся экономика Красноборского района – это, по сути, производственная деятельность лесного филиала Группы «Илим», это и рабочие места, и заработки жителей.

Но «Илим» - это еще и надежный помощник. Практически в начале отопительного сезона вышла из строя котельная в поселке Куликово, в результате школа осталась без тепла. Глава срочно обратился за помощью к руководству филиала компании, где ему не отказали.

«Были выделены необходимые средства на приобретение нового оборудования. Мы очень оперативно провели ремонт, монтаж котла, буквально неделю назад тепло вернулось в школу. Мы очень благодарны Группе «Илим» за помощь в решении острого вопроса. Жители поселка довольны, а особенно довольны наши дети», - отметил Владимир Рудаков.