Дмитрий Зылёв: «На АЦБК действует система непрерывной подготовки кадров «Ступени»

Масштабная модернизация производства, совершенствование технологических процессов, выпуск продукции высокого качества требует современных знаний, умений и навыков от всех работников лесного комплекса.

Каждый год переподготовку и повышение квалификации проходят до 40% от общей численности работников Архангельского ЦБК. Однако проблема нехватки квалифицированных кадров на предприятии до сих пор окончательно не решена. Об этом заявил в своем выступлении 29 ноября 2017 г. в Вене (Австрия) на Третьей международной конференции «Целлюлозно-бумажная промышленность России - новые реалии, новые возможности» генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв.

По его словам, комбинат видит решение данной проблемы в широком взаимодействии Архангельского ЦБК с организациями высшего, средне – технического, школьного и даже дошкольного образования, в комплексном подходе к подготовке кадров от школьной парты до повышения квалификации, как работников комбината, так и преподавательского персонала, ориентированном на инновационное развитие производства.

На АЦБК действует система непрерывной подготовки кадров «СТУПЕНИ»: дошкольные учреждения (1) – школа (2) – среднее образовательное учреждение (3) – высшее образовательное учреждение(4) - предприятие (5).

Как отметил Дмитрий Зылёв, среди образовательных учреждений в Архангельской области стратегическими партнёрами АЦБК по подготовке и переподготовки кадров являются Северный арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова и Новодвинский индустриальный техникум (НИТ).

Генеральный директор АЦБК в своем докладе напомнил о наиболее значимых образовательных проектах. Это совместный с НИТ проект «Многофункциональный Центр прикладных квалификаций», действующий на комбинате с 2007 г. филиал кафедры технологии целлюлозно-бумажного производства института теоретической и прикладной химии САФУ.

«Мы сотрудничаем с САФУ и в области повышения квалификации руководителей и специалистов – участвуем в президентской программе подготовки инженерных кадров, - заявил Дмитрий Зылёв. - При содействии Архангельского ЦБК открыт Инновационно-технологический центр университета, что стало новым шагом на пути интеграции науки и производства».

С мая 2017 г. стартовал совместный с АЦБК и САФУ проект «Перспектива». По итогам его реализации лучшие студенты будут трудоустроены на комбинате по таким направлениям, как «технические машины и оборудование», «теплоэнергетика и теплотехника», «энергообеспечение», «электротехника и электроника», «автоматизация технологических процессов и производств».

Особое внимание комбинат уделяет профессиональному уровню знаний работников Архангельского ЦБК. В 2016 году прошли подготовку по всем видам и формам обучения 2764 человек – 71,4 % от среднесписочной численности работников.

Вместе с тем генеральный директор АЦБК в докладе акцентировал внимание на отсутствие государственной идеологии формирования престижа профессий рабочего, технолога, инженера не способствует положительному вектору решения наших кадровых проблем. Без государственного участия в совершенствовании образовательного процесса, повышения профессионального уровня подготовки кадров для промышленных предприятий, развития системы подготовки инновационных специалистов различных статусов ни бизнесу, ни образовательным учреждениям не справиться, считает Дмитрий Зылёв.