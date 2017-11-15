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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/12/01/54229.html

Экономика

Дмитрий Зылёв: «На АЦБК действует система непрерывной подготовки кадров «Ступени»

Дмитрий Зылёв: «На АЦБК действует система непрерывной подготовки кадров «Ступени»
Масштабная модернизация производства, совершенствование технологических процессов, выпуск продукции высокого качества требует современных знаний, умений и навыков от всех работников лесного комплекса.

Каждый год переподготовку и повышение квалификации проходят до 40% от общей численности работников Архангельского ЦБК. Однако проблема нехватки квалифицированных кадров на предприятии до сих пор окончательно не решена. Об этом заявил в своем выступлении 29 ноября 2017 г. в Вене (Австрия) на Третьей международной конференции «Целлюлозно-бумажная промышленность России - новые реалии, новые возможности» генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв.

По его словам, комбинат видит решение данной проблемы в широком взаимодействии Архангельского ЦБК с организациями высшего, средне – технического, школьного и даже дошкольного образования, в комплексном подходе к подготовке кадров от школьной парты до повышения квалификации, как работников комбината, так и преподавательского персонала, ориентированном на инновационное развитие производства.

На АЦБК действует система непрерывной подготовки кадров «СТУПЕНИ»: дошкольные учреждения (1) – школа (2) – среднее образовательное учреждение (3) – высшее образовательное учреждение(4) - предприятие (5).

Как отметил Дмитрий Зылёв, среди образовательных учреждений в Архангельской области стратегическими партнёрами АЦБК по подготовке и переподготовки кадров являются Северный арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова и Новодвинский индустриальный техникум (НИТ).

Генеральный директор АЦБК в своем докладе напомнил о наиболее значимых образовательных проектах. Это совместный с НИТ проект «Многофункциональный Центр прикладных квалификаций», действующий на комбинате с 2007 г. филиал кафедры технологии целлюлозно-бумажного производства института теоретической и прикладной химии САФУ.

«Мы сотрудничаем с САФУ и в области повышения квалификации руководителей и специалистов – участвуем в президентской программе подготовки инженерных кадров, - заявил Дмитрий Зылёв. - При содействии Архангельского ЦБК открыт Инновационно-технологический центр университета, что стало новым шагом на пути интеграции науки и производства».

С мая 2017 г. стартовал совместный с АЦБК и САФУ проект «Перспектива». По итогам его реализации лучшие студенты будут трудоустроены на комбинате по таким направлениям, как «технические машины и оборудование», «теплоэнергетика и теплотехника», «энергообеспечение», «электротехника и электроника», «автоматизация технологических процессов и производств».

Особое внимание комбинат уделяет профессиональному уровню знаний работников Архангельского ЦБК. В 2016 году прошли подготовку по всем видам и формам обучения 2764 человек – 71,4 % от среднесписочной численности работников.

Вместе с тем генеральный директор АЦБК в докладе акцентировал внимание на отсутствие государственной идеологии формирования престижа профессий рабочего, технолога, инженера не способствует положительному вектору решения наших кадровых проблем. Без государственного участия в совершенствовании образовательного процесса, повышения профессионального уровня подготовки кадров для промышленных предприятий, развития системы подготовки инновационных специалистов различных статусов ни бизнесу, ни образовательным учреждениям не справиться, считает Дмитрий Зылёв.

По его мнению, в рамках Стратегии необходимо стимулировать бизнес по созданию в образовательных учреждениях лабораторно-исследовательской базы, обеспечивать сквозное сопровождение талантливой молодёжи от парты до высоких должностей в их карьере. В этой связи Дмитрий Зылёв предложил следующие стратегические инициативы в сфере совершенствования образования и подготовки кадров для отраслей лесного комплекса: предусмотреть возможность обучения на условиях целевого приема для получения высшего образования выпускников, направляемых коммерческими организациями; внедрить на постоянной основе порядок приема в университет выпускников среднего профессионального образования по результатам не только ЕГЭ, но и на основании вступительных экзаменов (тестирования), проводимых самим университетом, выделять в федеральном бюджете субсидии на компенсацию расходов предприятий на прохождение практики студентами средних и высших учебных заведений, предусмотреть выплату «подъемных» выпускникам ВУЗов, трудоустроенных в пределах субъектов Российской Федерации (не покинувших свой регион), например, ежемесячно в течение 2-х лет в случае работы в отраслях лесного комплекса, а также освободить от налогообложения расходы налогоплательщика на содержание российских образовательных учреждений, в виде технического оснащения учебного процесса, мебели, доплаты преподавателям и т.п.

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