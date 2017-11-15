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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/11/30/54231.html

Экономика

В ООО «Газпром трансгаз Ухта» выбраны лучшие команды КВН

В ООО «Газпром трансгаз Ухта» выбраны лучшие команды КВН
Во вторник, 28 ноября, в городском дворце культуры Ухты состоялся финал конкурса КВН среди работников ООО «Газпром трансгаз Ухта». Конкурс клуба веселых и находчивых является ежегодным событием, даёт молодёжи возможность для самовыражения и проявления талантов, развивает корпоративную культуру и социальные связи между молодежными коллективами предприятия.

В состав жюри вошли руководители Общества, председатель Совета молодых специалистов и приглашенные гости, капитаны команд КВН из Сыктывкара и Смоленска. При оценке выступлений учитывались находчивость, оригинальность, артистизм, находки и неожиданные решения участников, сценическая культура, общий имидж команд, и, конечно же, юмор.

Конкурс открыли визитные карточки участников на тему Года экологии, а соревнования в формате «Биатлон» и музыкальное домашнее задание были посвящены 50-летнему юбилею предприятия. Шутки коснулись производственных тем, впечатлений от прошедших в августе юбилейных мероприятий и внутрикорпоративных взаимоотношений в коллективе. Подарком зрителям в зале стало выступление вне конкурса сборной команды ООО «Газпром трансгаз Ухта», в октябре ставшей призером конкурса КВН ПАО «Газпром».

По итогам вечера обладателями кубка КВН 2017 года признаны молодые работники Шекснинского ЛПУМГ, серебро завоевала команда Управления аварийно-восстановительных работ, почетное третье место у Приводинского ЛПУМГ.

Во время церемонии награждения Александр Гайворонский, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта», обратился к участникам с приветственным словом.

«Спасибо всем за этот праздник, за это великолепное настроение, которое вы нам подарили, за юмор и ответственную подготовку. Было использовано много производственных терминов, а это говорит о многом: вы настоящие профессионалы своего дела, вы - те люди, которые нужны и «Газпрому», и нашему газотранспортному предприятию. Молодые, энергичные и талантливые!», - отметил он.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 9 регионов Северо-Запада России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эксплуатируемая Обществом «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через территорию северо-запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до западных рубежей России.

Вчера 19:42

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