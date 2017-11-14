Крупчак рассказал о создании производства тарного картона из макулатуры на юге страны

Следуя приоритету государственной политики России по глубокой переработке древесины, Pulp Mill Holding снижает экспорт целлюлозы и картона, направляя их для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как рассказал в своем докладе 29 ноября 2017 г. в Вене (Австрия) на Третьей международной конференции «Целлюлозно-бумажная промышленность России – новые реалии, новые возможности» советник по инвестиционной деятельности Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, в последние годы с участием Архангельского ЦБК было построено два завода по производству гофрокартона и гофротары в Подольском и Истринском районах Подмосковья, куда комбинат поставляет тарный картон и бумагу для гофрирования. После введения в строй в 2018 г. второй очереди на площадке в Истре объем выпускаемой гофропродукции Подольского и Истринского заводов вырастит до 600 млн. м² в год.

В стратегических планах развития холдинга, помимо ранее заявленных проектов, например, строительства в Калужской области завода по производству СГИ, куда будет поставляться целлюлоза Архангельского ЦБК, и создание производства тарного картона из макулатуры в Южном регионе страны. По словам Владимира Крупчака, в настоящее время идёт подборка приемлемой площадки для строительства предприятия, а также оценка приобретения картоноделательной машины шириной 5 м.

Кроме того, Pulp Mill Holding рассматривает возможность создания ещё одного завода по производству гофрокартона и гофроизделий.

Говоря о Программе стратегического развития Архангельского ЦБК, Владимир Крупчак отметил, что успешная реализация приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) «Реконструкция производства картона» с объёмом инвестиций около 11 млрд. рублей стала возможна, благодаря тесным кооперированным связям с партнёрами - сегодня АЦБК в кооперации с дочерней компанией «Архбум» и Группой компаний «Титан» являются одним из самых крупных вертикально-интегрированных образований в ЛПК России, подтверждая своими успехами эффективность такой формы организации бизнеса.

«Безусловно, рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью, напрямую зависит от полного и стабильного обеспечения древесиной, а в Архангельской области сегодня на фоне увеличения мощностей лесопромышленных предприятий, нарастает дефицит сырья для глубокой переработки, - подчеркнул он. Владимир Крупчак озвучил, что общий размер расчётной лесосеки в области на начало 2017 г. составил 24,5 млн. кубометров, объем заготовки леса – 12,7 млн. кубометров, т.е. использование расчётной лесосеки не превышает 52%.

Он рассказал, что в рамках реализации ПИП Архангельский ЦБК получил в аренду на льготной основе лесфонд в размере 1,06 млн. кубометров при заявленной потребности в 1,67 млн. кубометров. Таким образом, потребность комбината в лесосырье была удовлетворена не полностью, дефицит балансовой древесины превысил 600 тыс. кубометров.

«Если посмотреть на перспективную потребность в лесосырьевых ресурсах, необходимых для модернизации и развития таких ведущих предприятий лесного комплекса, как АЦБК и Лесозавод 25, то дефицит лиственных и хвойных балансов, заготовленных в Архангельской области, составит к 2025 г. около 3 млн. кубометров, пиловочника – 900 тыс. кубометров», - отметил спикер.

Предлагая механизм решения проблемы с лесообеспечением для реализации ПИП, Владимир Крупчак коснулся существующих норм законодательства. В частности, он пояснил, что в Постановлении Правительства России № 419 (пункт 10.1) присутствует норма, что в случае поступления двух или более заявок на реализацию ПИП на одном и том же лесном участке, региональный орган власти осуществляет отбор заявок в соответствии с утверждёнными критериями оценки инвестиционных проектов. При этом в этот перечень должны входить критерии рационального использования заготавливаемой древесины, снижения энергопотребления и увеличения объемов выпуска импортозамещающей продукции.

Крупчак также отметил, что в настоящее время идёт согласование Изменений в «Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов». Однако никаких поправок к п. 10.1 Положения не внесено, поэтому не очень конкретные критерии принимаются и на региональном уровне, что, в условиях дефицита лесосырьевых ресурсов и острой конкуренции, мешает обоснованному их распределению между арендаторами.

Тем не менее, по его словам, арендаторы и лесопользователи имеют объективные показатели своего вклада в освоение участков лесфонда, затрат на строительство и содержание лесных дорог, приобретение лесозаготовительной техники, затрат на лесоустройство и лесовосстановление и т.д.

Кроме того, в результате реализации инвестпроектов производиться продукция с разным уровнем глубины переработки, разной добавленной стоимостью, которая должна суммарно учитываться по всей технологической цепочке, выплачиваются разные суммы налогов в бюджет.

Владимир Крупчак проиллюстрировал свои тезисы на примере Архангельского ЦБК, который выплачивает в бюджетную систему России самые большие суммы налогов при реализации приоритетных инвестпроектов в Архангельской области. В расчёте на 1 кубометр древесины налоговые платежи комбината в 2015 г. составили более 2 тыс. рублей. И это превышает средние показатели налоговых платежей при реализации ПИП по стране на 760 рублей на кубометр.

«Полагаю, что на региональном уровне должны быть разработаны и утверждены более конкретные и обоснованные критерии оценки ПИП, которые позволят передавать лесфонд в аренду наиболее эффективным и ответственным инвесторам-заявителям», - отметил он.

К таким критериям Крупчак предложил отнести уровень глубокой переработки древесины, который должен измеряться суммарной добавленной стоимостью по всей технологической цепочке выпускаемой продукции, количество созданных высокопроизводительных рабочих мест, улучшение экологического состояния промышленного производства (снижение вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водоёмы), объём финансирования объектов социально-бытовой и транспортной инфраструктуры.