Хайнц Циннер: «Объем инвестиций в строительство завода в Калужской области более 110 млн. евро»

Архангельский ЦБК является крупнейшим предприятием группы компаний Pulp Mill Holding, для которой модернизация целлюлозно-бумажного производства, инвестирование в развитие является приоритетной задачей.

Об этом заявил в своем выступлении 29 ноября 2017 г. в Вене (Австрия) на Третьей международной конференции «Целлюлозно-бумажная промышленность России – новые реалии, новые возможности» Председатель совета директоров АО « Архангельский ЦБК » Хайнц Циннер.

По его словам, комбинат добился заметного роста по всем показателям. Так, годовой объём варки целлюлозы вырос с 2014 г. на 6%, производство товарной целлюлозы – на 9,5% тарного картона – на 2,5%, бумаги – на 13,4%.

Общая выручка от продаж продукции АЦБК увеличилась на 47,4%, рентабельность – на 14,7 процентных пункта.

«Столь высоких показателей удалось добиться благодаря активной инвестиционной деятельности Архангельского ЦБК, который за период с 1998 года инвестировал в модернизацию производства 19,6 млрд. рублей», - отметил Хайнц Циннер.

Он подчеркнул, что комбинат использует наилучшие ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, благодаря партнёрскому сотрудничеству с ведущими мировыми производителями оборудования для целлюлозно-бумажных предприятий - Andritz, Valmet Technologies, Voith, Bellmer, MAN, RCS, и т.д.

Ключевым проектом Стратегии развития Архангельского ЦБК является приоритетный инвестиционный проект «Реконструкция производства картона». Хайнц Циннер остановился на наиболее крупных и важных этапах, где внедрение наилучших доступных технологий при сотрудничестве с ведущими зарубежными фирмами даст наибольший эффект. В частности, спикер презентовал техническое перевооружение КДМ - 2. «Это будет по сути новая картоноделательная машина, сочетающая в себе почти все наиболее прогрессивные элементы: новая вакуумная система увеличит производительность КДМ и сократит расход свежей воды; новый башмачный пресс повысит качество картона и бумаги и энергоэффективность в целом; новый накат и система передачи тамбуров практически полностью исключат ручной труд, - рассказал г-н Циннер.

Особо он отметил, что реконструкция КДМ-2 и установка энерго-эффективного оборудования Valmet Technologies позволит снизить нагрузку на окружающую среду по водопотреблению и водоотведению, потреблению энергоресурсов. По оценкам Циннера, снижение потребления электроэнергии составит 5%, производственной воды - 12%.

Хайнц Циннер детализировал проект АЦБК по строительству новой выпарной станции с объемом инвестиций более 42 млн. евро. Основное оборудование для станции, производительность которого по упаренной влаге составляет 600 т/час, будет поставлено также Valmet Technologies. «Проект является инновационным, так как задач по упариванию красных и черных щелоков в планируемом соотношении в мире никто еще не решал, - сказал он. - Инновационным тут является не только оборудование, но и его компоновка в технологическую схему, порядок операций».

Г-н Циннер обратил внимание и на строительство « greenfield » завода по производству санитарно-гигиенических бумаг «Архбум Тиссью Групп» в Калужской области, который во многом решит задачу импортозамещения СГИ в России. «Это будет самый современный и высокопроизводительный завод в стране, благодаря использованию в производстве прогрессивных технологических процессов и технических средств», - уверен он.

Хайнц Циннер рассказал, что в настоящее время рассматривается возможность заключения контракта с Andritz на поставку бумагоделательной машины шириной 5,6 м и мощностью 70 000 т бумаги-основы для СГИ в год, а также с Futura на поставку двух линий по конвертингу.

Объем инвестиций в реализацию проекта превышает 110 млн. евро.

Введение в строй первой очереди завода (до 2019 г.) обеспечит выпуск бумаги - основы в годовом исчислении до 70 000 т в год. Строительство второй очереди (2019 – 2021 гг.) - до 120 000 т в год.