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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/11/29/54203.html

Экономика

Бюджет Архангельска-2018 принят в первом чтении

Бюджет Архангельска-2018 принят в первом чтении
Сегодня на сессии Архангельской городской Думы рассматривался главный финансовый документ города. Качество подготовки бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов депутаты оценили положительно.

На следующий год общее поступление по доходам предполагается в сумме восьми миллиардов 208 миллионов рублей, что не только на 574 миллиона рублей выше уровня текущего года, но и на 427 миллионов рублей больше, чем планировалось изначально. В результате расходная часть на 500 миллионов рублей превышает уровень 2017 года и определена в общей сумме восьми миллиардов 341 миллиона рублей.

Львиная доля средств (68 %) будет направлена на финансирование социально-культурной сферы, в которой трудится большинство работников бюджетной сферы – учителя, воспитатели, библиотекари, тренеры, педагоги дополнительного образования и многие другие. Затраты предусмотрены не только на зарплаты работникам, но и на содержание самих учреждений спорта, образования и культуры, а также реализацию культурно-воспитательных и патриотических программ.

В первом чтении проект бюджета был принят депутатами городской Думы подавляющим большинством голосов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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