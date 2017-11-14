Бюджет Архангельска-2018 принят в первом чтении

Сегодня на сессии Архангельской городской Думы рассматривался главный финансовый документ города. Качество подготовки бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов депутаты оценили положительно.

На следующий год общее поступление по доходам предполагается в сумме восьми миллиардов 208 миллионов рублей, что не только на 574 миллиона рублей выше уровня текущего года, но и на 427 миллионов рублей больше, чем планировалось изначально. В результате расходная часть на 500 миллионов рублей превышает уровень 2017 года и определена в общей сумме восьми миллиардов 341 миллиона рублей.

Львиная доля средств (68 %) будет направлена на финансирование социально-культурной сферы, в которой трудится большинство работников бюджетной сферы – учителя, воспитатели, библиотекари, тренеры, педагоги дополнительного образования и многие другие. Затраты предусмотрены не только на зарплаты работникам, но и на содержание самих учреждений спорта, образования и культуры, а также реализацию культурно-воспитательных и патриотических программ.

В первом чтении проект бюджета был принят депутатами городской Думы подавляющим большинством голосов, сообщает пресс-служба горадминистрации.