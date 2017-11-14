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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/11/28/54183.html

Экономика

В Архангельске на общественных слушаниях одобрен проект бюджета

В Архангельске на общественных слушаниях одобрен проект бюджета
В столице Поморья состоялись публичные слушания по проекту городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В обсуждении приняли участие должностные лица администрации города, депутаты Архгородумы и областного Собрания, представители окружных общественных советов, организаций и движений и жители региональной столицы.

Директор департамента финансов Мария Новосёлова в своем докладе перед общественностью сообщила, что доходная часть бюджета в следующем году составит 8 миллиардов 208 миллион рублей, расходы зафиксированы на уровне 8 миллиардов 341 миллиона рублей. Основным источником пополнения доходной части бюджета остается налог на доходы физических лиц. В будущем году муниципальная казна рассчитывает получить от него более 3,1 миллиарда рублей. Кроме этого, в число ключевых источников собственных доходов бюджета входят налог на совокупный доход и налоги на имущество. Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2018 году составит 3,67 миллиарда рублей.

Что касается расходов городской казны, то они не менее традиционны, чем структура ее доходов. Так, 68% всех расходных обязательств городского бюджета будут направлены на социальную сферу. В том числе эти расходы подразумевают и повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня, предусмотренных «майскими» указами президента России. Дополнительно предусматривается повышение на 4% заработной платы бюджетникам, которые не упоминаются в данных указах.

Повышение расходов на социальную сферу не сказалось на размере муниципального дорожного фонда. В 2018 году он даже прибавит 6 миллионов и составит 627 миллионов рублей, 491 миллион из которых – собственные средства городского бюджета, а остальное – деньги областной казны. Помимо этого, 410 миллионов рублей будут направлены на капитальные вложения в муниципальную собственность. В целом же на мероприятия в области городского хозяйства в будущем году будет направлено 1,4 миллиарда рублей – 16% от общего объема расходов бюджета. Еще примерно столько же получат все остальные отрасли городской экономики.

По итогам общественных слушаний проект бюджета рекомендован Архангельской городской Думе к принятию. В первом чтении он будет рассмотрен уже завтра на очередной сессии, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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