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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/11/28/54182.html

Экономика

На Экономии может появиться производственно-логистический комплекс «Архангельск»

На Экономии может появиться производственно-логистический комплекс «Архангельск»
Более 500 рабочих мест планируется создать в регионе в результате реализации проекта создания производственно-логистического комплекса «Архангельск» Министерства обороны РФ.

Среднегодовая сумма налоговых платежей составит около 700 миллионов рублей.  Об этом заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. 

«Масштабы впечатляют, поскольку речь идет об огромном комплексе, который будет работать как в интересах Министерства обороны Российской Федерации, так и в интересах потенциальных гражданских заказчиков. Важно, что реализация проекта предполагает обустройство серьезной транспортно-логистической инфраструктурой. Речь идет о дорогах, подъездных путях, складских терминалах, причалах, системах электро–, водо– и теплоснабжения. Это потребует наличия определенных производств, которые будут строить и обслуживать производственно-логистический комплекс», – сообщил Игорь Орлов.

Проект планируется реализовать в срок до 2020 года. Стоит отметить, что экономической моделью реализации проекта создания и эксплуатации ПЛК «Архангельск» предусмотрена возможность полной компенсации бюджетных затрат, направляемых на создания государственной собственности за счет налоговых отчислений и концессионной платы, возникающих в результате использования ПЛК для военных и коммерческих нужд. В настоящий момент стороны должны проработать все параметры реализуемого проекта.

Министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков уже провел рабочее совещание по вопросам создания производственно-логистического комплекса «Архангельск». Участие во встрече приняли представители Минобороны России, представители региональной власти и компании - концессионера. Под  строительство будущего производственно-логистического комплекса региональными властями предложена территория в районе порта Экономия площадью 140 гектаров.

Говоря о федеральной значимости проекта, Игорь Орлов отметил, что проект строительства производственно-логистического комплекса Вооруженных сил РФ включен в портфель проектов Архангельской опорной зоны, являющейся одной из восьми опорных зон развития Арктики, предложенных Минэкономразвития России.

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