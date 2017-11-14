Группа «Илим» привлекла кредит в размере 500 млн долларов США

Группа «Илим», лидер на рынке ЦБП России, крупный экспортер и один из лидеров на рынке целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) в мире, объявила о получении четырехлетнего необеспеченного синдицированного кредита на сумму 500 млн долларов США. Это крупнейшая сделка на корпоративном долговом рынке в отрасли в Восточной Европе, России и странах СНГ по версии исследовательской компании Dealogic.

Организаторами кредита выступили Raiffeisen Bank International (RBI Group) и Intesa Sanpaolo Group. К европейским банкам в качестве участника синдиката также присоединился французский банк Crédit Agricole. Со стороны Азии кредиторами выступили четыре крупнейших китайских банка: Bank ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и корейский банк KDB Bank. Распределение долей участия европейских и азиатских банков в синдикате составило примерно по 50%.

Кредитные средства пойдут на финансирование проектов по стратегии и развитию компании, направленных как на европейские, так и азиатские рынки, являющиеся ключевыми для компании.

Комментируя новость, генеральный директор Группы «Илим» Ксения Соснина сказала: «Привлечение такого существенного для нашей отрасли объема финансирования – это доказательство доверия инвесторов и финансового сообщества в Европе и Азии. Этот год для компании юбилейный, и мы ожидаем сильных операционных и финансовых результатов. В этом году мы отметили 25-летие «Илима» и 10 лет партнерства в рамках совместного предприятия (СП) с компанией International Paper (IP). Тот факт, что российско-американское СП добивается успехов и получает доверие от финансовых институтов Европы и Азии, мне кажется, и есть яркий пример бизнес-дипломатии и реализации долгосрочной стратегии и возможностей в непростых условиях».

Сделка была хорошо воспринята азиатскими и европейскими банками-участниками: финальные заявки существенно превысили целевую сумму, что свидетельствует о надежной репутации Группы «Илим» на соответствующих рынках. Согласно условиям сделки, Группа «Илим» может увеличить размер кредитной линии до 750 млн долларов США.

С момента создания СП с IP в 2007 году в реализацию инвестиционных проектов было вложено 3,2 млрд долларов США. Среди проектов – строительство крупнейшей в мире линии по выпуску беленой хвойной целлюлозы в Сибири и создание современного производства высококачественных видов белых бумаг на комбинате компании в европейской части России. За 10 лет своего существования СП показало серьезный рост: рост EBITDA составил 140% с 308 млн долларов США в 2008 году до 742 млн долларов США в 2016 году, а показатели производства выросли на 30% с 2008 года.

Справка о Группе «Илим»

Группа «Илим» — один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности в мире. Центральный офис Группы «Илим» расположен в Санкт-Петербурге, производственные мощности находятся в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.

В 2016 году Группа «Илим» произвела свыше 3,2 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции, включая 2 млн тонн целлюлозы, 0,7 млн тонн картона и 0,5 млн тонн бумаги. Продукция Группы «Илим» поставляется более чем в 70 стран мира. Стратегическим направлением для нас является растущий Азиатский рынок. Более 40% производимой компанией продукции поставляется в Китай. На этом рынке компания работает более 20 лет. В 2016 году объем поставок составил 1,4 млн тонн. Согласно прогнозу, к 2020 году объем экспортных поставок Группы «Илим» в Китай превысит 1,9 млн тонн продукции.

Приоритетами Группы «Илим» являются безопасность труда и развитие персонала, сокращение воздействия на окружающую среду и устойчивое лесопользования, постоянное повышение эффективности и уровня сервиса, достижение финансовых результатов и реализация стратегических проектов.