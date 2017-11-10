В Поморье 140 тысяч семей пользуются интернетом от «Ростелекома»

Вчера, 23 ноября 2017 года, «Ростелеком» в Архангельской области подключил 140-тысячного абонента услуги «Домашний интернет».

В Поморье интернет от компании «Ростелеком» появился 20 лет назад в 1997 году с коммерческим названием «Артелеком-интернет». Предоставление услуг широкополосного доступа в регионе началось в 2003 году с момента постройки мультисервисной сети по технологии ADSL. Тогда скорость интернета была от 1,5 до 8 Мбит/сек. Следующий этап развития интернета в Архангельской области связан с началом строительства в 2011 году сетей связи по технологиям FTTx и PON с использованием оптоволокна.

Сегодня абоненты «Ростелекома» имеют возможность пользоваться услугами интернет на скорости до 200 Мбит/с. «Домашний интернет» абоненты могут настроить под свои потребности, подключив разнообразные дополнительные опции: «Фиксированный IP» (предоставление статического IP-адреса), «Антивирус» (надежная защита компьютера с удобной помесячной оплатой), «Ребенок в доме» (ограничение доступа к нежелательным сайтам) и другие.

«Безусловно мы рады, что 140 тысяч семей Поморья выбрали интернет от «Ростелекома». Много это или мало – оценить сложно. Тем не менее, мы продолжим развивать скоростные сети передачи данных в Архангельской области и будем стремиться к тому, чтобы все семьи нашего большого региона имели равноценный доступ к информации», - отмечает директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин.

Узнать подробности об услуге «Домашний интернет», тарифных планах и наличии технической возможности подключения услуги можно на сайте RT.RU или по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.