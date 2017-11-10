Бюджетникам Поморья проиндексируют зарплату

Зарплаты работников бюджетной сферы региона, подпадающих под майский указ президента РФ, вырастут в следующем году с учётом прогноза «средней» по экономике. При этом зарплаты бюджетникам, не входящим в указанные категории, в 2018-м будут увеличены на четыре процента и проиндексированы в таком же размере в 2019 и 2020 годах.

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, повышение зарплат при формировании бюджета потребовало дополнительно двух с половиной миллиардов рублей. Однако власти осознанно пошли на такой шаг в интересах людей.

Стоит напомнить, что общий объём доходов консолидированного бюджета в 2018 году составит 65,2 миллиарда рублей, что выше оценок текущего года на 2,9 миллиарда (или почти на пять процентов).

По словам министра финансов Архангельской области Елены Усачевой, будут увеличены и межбюджетные трансферты по ряду показателей. Так, в местные бюджеты будет направлено 29 процентов расходов областного бюджета или 20 миллиардов рублей на исполнение государственных и муниципальных полномочий.