АЦБК начал полевые работы по оценке энергетического потенциала свалочного газа

Стремясь к максимальному использованию всех имеющихся ресурсов биотоплива в целях снижения выбросов парниковых газов, АО «Архангельский ЦБК» приступило к полевым работам по исследованию энергетического потенциала свалочного газа, образующего на внутриплощадочных объектах размещения отходов. Делается это в соответствии с принятой в 2013 году стратегией низкоуглеродного развития на период да 2020 года.

Работы по договору с АЦБК выполняет авторитетная российская организация – АНО «Центр экологических инвестиций».

Субподрядчиком выступает шведская компания Biogas Systems AB. Она имеет успешный опыт реализации подобных проектов по всему миру и готова предложить комбинату собственные уникальные технологии добычи и сжигания свалочного газа для получения энергии.

Всё необходимое оборудование уже поступило из Швеции на Архангельский ЦБК, специалисты начали его установку.

Ранее АНО «Центр экологических инвестиций» по просьбе АЦБК представил предварительный технико-экономический анализ проекта. В нём теоретически обосновал ожидаемый выход свалочного газа и рассчитал на этой основе показатели окупаемости проекта. Теперь, на новом этапе задача состоит в том, чтобы провести тестовое бурение непосредственно на объекте и получить более точные данные о потенциале и ожидаемых объемах извлечения свалочного газа в динамике до 2035 года.

Если результаты полевых исследований подтвердят предварительные прогнозы и выводы, АЦБК рассмотрит в самое короткое время вопрос этот инновационный проект с целью расширить линейку используемых видов биотоплива, заместить им часть мазута, используемого в технологическом процессе, и сократить выбросы ПГ.

По словам генерального директора АНО «Центр экологических инвестиций» Михаила Юлкина, сокращение выбросов парниковых газов в результате реализации проекта достигается за счет уменьшения выбросов метана со свалок, а также выбросов диоксида углерода, метана и закиси азота от сжигания замещаемого мазута. При этом, по предварительным расчетам, сокращение выбросов метана со свалок дает основную часть (87%) общего сокращения выбросов парниковых газов, а замещение мазута – 13%.