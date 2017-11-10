Архангельская область получит 160 миллиардов рублей в виде инвестиций

В настоящее время на территории Поморья реализуется 16 приоритетных инвестиционных проектов. Экономический эффект по итогам их завершения оценивается в 160 миллиардов рублей, что поможет созданию порядка восьми тысяч рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это проекты в сфере лесопромышленного комплекса, добычи полезных ископаемых, энергетики, рыболовства, сельского хозяйства и здравоохранения. Лидирующее место по объему инвестиций (48 процентов) занимает проект создания горнодобывающего комплекса с вовлечением в разработку всех трёх алмазоносных трубок месторождения имени М.В. Ломоносова. На втором месте – проекты в ЛПК, на третьем – строительство и приобретение рыболовных судов Архангельским тралфлотом.

В реестре приоритетных инвестпроектов также значатся строительство выставочного центра в Архангельске, организация централизованного электроснабжения Мезенского и Лешуконского районов, возведение молочно-товарного комплекса в Холмогорском районе и многое другое.

Как сообщил руководитель агентства стратегических разработок Архангельской области Игорь Девятко, в настоящее время уже реализованы четыре инвестпроекта, которые составили 14 процентов от общего объёма инвестиций по приоритетным проектам. При этом достигнутые результаты превысили плановые значения: в части инвестиций – на пять процентов, а в части созданных рабочих мест – в три раза.