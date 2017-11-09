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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/11/21/54064.html

Экономика

В столице Поморья провели Дни Новодвинска

В столице Поморья провели Дни Новодвинска
Фото ИА «Регион 29»
В этом году город бумажников отметил свой 40-летний юбилей. В нём самом торжества по этому поводу прошли в конце августа. Но для областного центра Новодвинск, который для большинства ассоциируется исключительно с производственными успехами Архангельского ЦБК, решили открыть заново.

Архангелогородцы в течение четырёх дней знакомились с творческими коллективами Новодвинска, узнавали об интересных социальных проектах, сообщает ИА «Регион 29».

Дни открылись 16 ноября в Арктическом морском институте имени В. И. Воронина концертом «Как прекрасен этот мир» с участием оркестра русских народных инструментов, учащихся школы искусств и народного вокального ансамбля преподавателей «Рапсодия».

На следующий день в Архангельской областной научной библиотеке имени Добролюбова состоялась встреча с поэтами Новодвинска, участниками литературного объединения «Берег».

Основные мероприятия прошли в выходные дни в Доме народного творчества Архангельской области. Там 18 октября народный театр Новодвинска представил на суд зрителей спектакль-трагифарс времён НЭПа «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова.

А 19 октября в фойе второго этажа Дома народного творчества развернулась выставка-продажа продукции организаций, предприятий, а также изделий народных мастеров и ремесленников «Сделано в Новодвинске», где каждый желающий смог приобрести то, что ему понравилось. В этот же день на сцене концертного зала ДНТ выступили лучшие творческие коллективы города бумажников. Завершилась программа юбилейным концертом народного ансамбля песни, музыки и танца «Северянка», приуроченным к 40‑летию коллектива.

От имени главы региона аудиторию со сцены поприветствовал заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.

«Это мероприятие – очень яркое событие и в жизни Архангельска, и в жизни Новодвинска. Думаю, что другие города региона возьмут пример с Новодвинска и будут проводить дни своего муниципалитета в областном центре», – резюмировал он.

Генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв заверил, что комбинат продолжит работать на благо города и его жителей. Собственно, это и есть его первостепенная задача.

«Архангельский ЦБК, бесспорно, является градообразующим предприятием. Все работники предприятия – новодвинцы. Для нас это важно. Те программы, которые мы реализовали в этом году, были направлены только на то, чтобы в городе стало лучше, комфортнее, счастливее жить. Мы будем продолжать работать над этим, и давайте делать это вместе. Архангельский ЦБК поможет – и в городе будет лучше», - отметил Дмитрий Зылёв.

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