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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/11/21/54052.html

Экономика

ООО «Дмитриевский ЛПХ» инвестировало в техперевооружение более 210 млн. руб.

ООО «Дмитриевский ЛПХ» инвестировало в техперевооружение более 210 млн. руб.
В 2014 – 2017 гг. ООО «Дмитриевский ЛПХ» (входит в ГК «Титан», Устьянский район, Архангельская область) инвестировало в техперевооружение более 210 миллионов рублей. Как пояснил генеральный директор предприятия Константин Рогов, был полностью заменен парк лесозаготовительной, лесовозной и автодорожной техники. Модернизирован пункт отгрузки древесины.

Являясь поселкообразующим для четырех поселений Устьянского района общей численностью более 4,5 тысяч человек, предприятие несет значительную социальную нагрузку. В том числе, ежегодное возведение низководного моста через реку Устья, соединяющего поселения общей численностью более 5 тысяч человек, организация переправы и обеспечения продуктов питания в период отсутствия низководного моста, ремонт дорог общего пользования за счёт собственных средств на сумму более 1 млн. руб. ежегодно, текущий ремонт мостов на дороге регионального значения на реках Обиль, Мехреньга, Кизема, выделение лесо и пиломатериалов на строительство объездного моста на реку Кизема, поставка дров населению, спонсорская помощь поселениям на проведение праздничных мероприятий, выделение лесоматериалов на строительство церкви в посёлка Кизема.

Предприятие содержит более 50 километров технологической дороги круглогодичного действия, соединяющей Устьянский и Красноборский район. После окончания строительства данной дороги, для местного населения существенно сократилось время в пути и расстояние до Красноборска, Котласа, Верхней Тоймы, Архангельска.

Константин Рогов также рассказал, что в течение лета 2017 года Дмитриевский ЛПХ три раза за счёт собственных средств предотвращал смыв низководного моста через реку Устья в период поднятия воды.

Осенью этого года предприятие оказало значительную спонсорскую помощь на приобретение оборудования спортзала в посёлке Кизема на сумму 320 тысяч рублей.

Дмитриевский ЛПХ был создан в 1936 году. На предприятии занято 200 человек. Объем заготовки составляет около 300 тыс. м³ в год.

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