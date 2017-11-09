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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/11/17/54012.html

Экономика

Группа «Илим» значительно перевыполнила взятые на себя обязательства в Год экологии

Группа «Илим» значительно перевыполнила взятые на себя обязательства в Год экологии
Группа «Илим» отчиталась о выполнении своих обязательств, заявленных в четырехстороннем Соглашении с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, федеральной службой по надзору в сфере природопользования и правительством Архангельской области о сотрудничестве в Год экологии.

Сегодня на целлюлозно-бумажном комбинате в Коряжме с рабочей поездкой побывали исполняющий обязанности руководителя Управления Росприроднадзора по Архангельской области Николай Леванидов и начальник отдела надзора за водными ресурсами и государственного экологического надзора Управления Росприроднадзора по Архангельской области Светлана Ревура.

Они посетили объекты, введенные в эксплуатацию в рамках заявленных в Соглашении программ и заслушали доклад главного эколога филиала Группы «Илим» в Коряжме Николая Головко. Николай Александрович сообщил, что ранее заявленные инвестиции на реализацию экологических проектов будут существенно превышены. Предполагается, что общая сумма затрат Группы «Илим» на экологические цели только по филиалу в Коряжме в 2017 году составит более 1,4 миллиарда рублей.

«В Архангельской области только Группа «Илим» заявилась на выполнение данных мероприятий. Подписывая Соглашение с Министерством природных ресурсов, с Росприроднадзором, с правительством области, руководство отдавало себе отчет, что берет на себя очень большие обязательства. Сегодняшнее наше рабочее совещание показало, что установленные Соглашением суммы инвестиционной программы значительно, в разы перевыполнены. Подводя итог, скажу, что это повлияет на улучшение экологической ситуации не только на юге региона, но и в Вологодской и во всей нашей Архангельской области», - сказал журналистам по итогам рабочего визита в Коряжму исполняющий обязанности руководителя Управления Росприроднадзора по Архангельской области Николай Леванидов.

Вчера 19:29

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