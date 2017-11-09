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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/11/14/53950.html

Экономика

«Год кино» от «Ростелекома» – максимум фильмов за подключение телевидения и интернета

«Год кино» от «Ростелекома» – максимум фильмов за подключение телевидения и интернета
«Ростелеком» проводит федеральную акцию «Год кино»: при подключении* «Интерактивного ТВ» и «Домашнего интернета» компания дарит возможность смотреть лучшее кино и сериалы в течение целого года.

По условиям акции «Год кино» при подключении пакета услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» новых абонентов ждет отличный подарок – 20 кино и сериальных каналов, а также более 100 лучших сериалов планеты и премиальные телеканалы от Amediateka Home of HBO. Такой подарок сэкономит для семейного бюджета более 5 000 рублей в течение года.

Клиенты получат в подарок пакет «ТВОЕ КИНО» – 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают кино и сериалы разных жанров, стран и лет, включая «Русский роман», «Дом кино», TV 1000 Action HD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «Киномикс», «Русский детектив», «Синема» и другие.

От Amediateka участникам акции доступны четыре премиальных телеканала (AMEDIA Premium HD, AMEDIA Hit, A1 и A2 ПРО ЛЮБОВЬ), а также подписка Amediateka Home of HBO, которая дает возможность в любое время посмотреть или пересмотреть самые обсуждаемые сериалы мира («Игра престолов», «Молодой Папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина» и многие-многие другие).

«Интерактивное ТВ» – это уникальная цифровая витрина с телевизионным и видеоконтентом только высокого качества. На ней любой зритель найдет что-то интересное для себя лично и всегда будет в тренде. Здесь самые обсуждаемые сериалы доступны одновременно со всем миром, также в кратчайшие сроки на витрине появляются горячие кинопремьеры. Сейчас есть отличная возможность сделать себе новогодний подарок, который будет радовать целый год. При подключении «Интерактивного ТВ» и «Домашнего интернета», год просмотра классного кино и сериалов – просто в подарок. Смотрите лучшее только в лучшем цифровом качестве», – сказала вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

«Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Абонентам «Интерактивного ТВ» доступен максимальный набор дополнительных сервисов, в том числе:

«Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы;

«Видеопрокат» предлагает к просмотру около 3 тыс. лицензионных, а значит с гарантированным качеством картинки и звука, художественных фильмов и сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D;

«Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV);

«Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Новые абоненты смогут бесплатно освоить интерактивные возможности ТВ от «Ростелекома» – услуга «Управление просмотром» предоставляется без дополнительной платы на 30 дней в тестовом режиме.

Заявки на участие в акции «Год кино» принимаются по 31 января 2018 года. Стать участником очень просто: можно оставить заявку на сайте www.rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком».

* при наличии технической возможности

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