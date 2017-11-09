Депутаты Архоблсобрания обсудили будущий бюджет

В областном Собрании прошли депутатские слушания о прогнозе социально-экономического развития региона и проекте областного бюджета на ближайшие три года.

Накануне очередной сессии, центральным вопросом которой станет рассмотрение областного бюджета на 2018 год в первом чтении, народные избранники заслушали информацию регионального правительства о планах социально-экономического развития и основных параметрах главного финансового документа области. Прогнозные цифры вселили в парламентариев умеренный оптимизм, сообщает ИА«Регион29».

О прогнозе социально-экономического развития региона на 2018 год и плановый период до 2020 года депутатам доложил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

По его словам, в ближайшие три года в экономике области будет наблюдаться положительная динамика. В частности, продолжится рост валового регионального продукта, объём которого к 2020 году превысит 600 миллиардов рублей. Для сравнения в 2017 году ВРП составляет 482 миллиарда.

Ожидается скачок промышленного производства. Так, объёмы добычи полезных ископаемых к 2020 году вырастут более чем в 1,4 раза по отношению к 2015 году. Рост ожидается в таких отраслях промышленности, как лесопромышленный комплекс и судостроение. В то же время в сельском хозяйстве умеренный рост прогнозируется только по производству молока и яйца.

По мнению спикера областного парламента Виктора Новожилова, представленный прогноз достаточно оптимистичный. Некоторую обеспокоенность вызывает демографическая ситуация — в ближайшие годы продолжится снижение численности населения как за счёт естественной убыли, так и за счёт миграции.

«Тем не менее, и здесь есть некоторая позитивная динамика. По прогнозу, снижение численности населения будет происходить более низкими темпами. В целом, сегодня мы рассмотрели и пессимистический, и оптимистический варианты социально-экономического развития области. Есть ряд отраслей, по которым рост не прогнозируется, но в целом динамика экономики положительная», — считает Виктор Новожилов. —

Проект областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов депутатам представила министр финансов Архангельской области Елена Усачёва.

Стоит напомнить, что общая сумма доходов областного бюджета на 2018 год с учётом федеральных дотаций, субсидий и субвенций составит 67 миллиардов рублей. А общий объём расходов определён в размере 68,9 миллиарда. Дефицит бюджета составит 1,8 миллиарда рублей (около четырёх процентов). Основные параметры бюджета ранее были обнародованы на публичных слушаниях.

«Традиционно бюджет у нас социальной направленности. Почти 70 процентов идёт на образование, культуру, здравоохранение, соцобеспечение. К сожалению, инвестиционная программа сокращается более чем на 40 процентов. Но реалии таковы — или бюджет развития, или социальный бюджет. У нас он все-таки социальный, потому что это политика государства. Напомню, что 15 ноября бюджет будет рассмотрен в первом чтении — мы должны принять доходы, расходы, дефицит и сумму обслуживания госдолга. Все расходные статьи будут корректироваться ко второму чтению», — прокомментировал Виктор Новожилов.