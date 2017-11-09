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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/11/14/53936.html
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Холдинг «Аквилон Инвест» приглашает на «Экскурсию по новостройкам»
Записаться на «Экскурсию по новостройкам» 18 ноября и узнать все подробности о приобретении квартир в новых жилых комплексах можно в офисе компании на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж и по телефону 65-00-08.
В субботу 18 ноября все желающие могут во время традиционной Экскурсии по новостройкам побывать на строительных площадках холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске, познакомится с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры», а также оценить качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по концепции «Двор без машин». Специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.
Напомним, что до 30 ноября при приобретении квартир во всех строящихся жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» действует акция «Доступнее, чем кажется. Квартира+отделка=100 тыс. рублей + мебель в подарок!» При оформлении ипотечного кредита в ПАО «Банк «Российский капитал» первый взнос составит всего 5%, ставка - 10,25% годовых. Заключив договор долевого участия, клиент в день подписания акта приема-передачи квартиры получит купон на покупку мебели в сеть магазинов Leroy Merlin на сумму до 200 тыс. рублей.
Сейчас холдинг осуществляет в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге проекты строительства жилья и объектов общественно-делового назначения площадью около 500 тыс. кв. м. Ведется активное пополнение банка земельных участков, осуществляется разработка проектных решений с применением современных технологий строительства, концепций планировок помещений и планов благоустройства территорий. Так только в Архангельске в ближайшее время холдинг планирует начать работы по строительству 6 новых жилых комплексов площадью порядка 75 тыс. кв. м.
В этом году строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» в третий раз удостоен главной федеральной общественной награды в сфере долевого строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России-2017». Это еще раз на федеральном уровне подтверждает, что строящиеся объекты холдинга «Аквилон Инвест» являются домами с минимальными рисками для покупателей, их строит действительно надежный застройщик, который работает в строгом соответствии с действующим законодательством.
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