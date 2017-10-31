Рейтинг: Архангельский ЦБК работает стабильно

Комбинат является одним из ведущих целлюлозно-бумажных предприятий страны. АЦБК реализует свою продукцию не только на внутреннем рынке, но также осуществляет экспортные поставки (порядка 28% выручки за 2016 год). При этом структура сбыта компании высоко диверсифицирована по контрагентам.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказали высокие показатели прибыли и рентабельности: за период 30.06.2016 - 30.06.2017 гг. рассчитанные по чистой прибыли, скорректированной на курсовые разницы и переоценку активов, показатели рентабельности активов, капитала и продаж составили 22%, 45% и 23% соответственно, рентабельность по EBITDA была равна 33%.
Несмотря на масштабную реализацию инвестиционной программы по обновлению производственных мощностей, уровень долговой нагрузки оценивается агентством как невысокий. Так, отношение долга на 30.06.2017 к EBITDA за период 30.06.2016 - 30.06.2017 гг. составило 0,96, покрытие CFO за 2016 год долга на 30.09.2017 равно 96%. Однако агентство отмечает отрицательное значение FCF за 2016 год, вызванного выплатой дивидендов в размере 6,3 млрд руб. При этом агентство не ожидает столько значительных выплат дивидендов в дальнейшем, в результате чего покрытие FCF долга должно быть на приемлемом уровне. Показатели обслуживания долга компании также находятся на комфортном уровне: отношение предстоящих выплат по долгу за период 30.06.2017-30.06.2018 к EBITDA за период 30.06.2016-30.06.2017 составило 0,38, покрытие CFO за 2016 год предстоящих выплат по долгу на годовом горизонте равно 242%.
Также агентство высоко оценивает ликвидность АЦБК на горизонте полутора лет. Основную поддержку ликвидности компании оказывает большой объем открытых кредитным линий в размере 14,5 млрд. руб. По расчетам агентства операционный денежный поток и открытые кредитные линии превышают необходимость в капитальных затратах и выплате по долговым обязательствам в 1,5 раза.
Помимо этого, агентство отмечает в числе позитивных факторов высокое качество корпоративного управления и риск-менеджмента.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают низкие, по оценкам агентства, балансовые показатели ликвидности. Так, коэффициент текущей ликвидности, характеризующий покрытие краткосрочных обязательств компании ее оборотными активами, скорректированными на качество в соответствии с методологией агентства, составил 0,63 на 30.06.2017. Покрытие краткосрочных обязательств компании высоко ликвидными активами, включающими денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, также скорректированными на качество, на эту же дату было равно 0,12.
Помимо этого, агентство отмечает вероятность негативного влияния на финансовые показатели АЦБК валютных рисков, в силу того, что ряд кредитов компании номинирован в евро, а основная часть денежных поступлений формируется в рублях.
По данным отчетности АО «Архангельский ЦБК» по РСБУ, выручка компании за 1-ое полугодие 2017 года достигла 13,2 млрд руб., чистая прибыль - 2,6 млрд руб., активы на 30.06.2017 составили 26,2 млрд руб., капитал - 14,6 млрд руб.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовых компаний (применяемая версия методологии вступила в силу 02.10.2017). Ключевые источники информации: данные компании, Банка России, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 24 июля 2012 года. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 29.05.2017. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 2 ноября 2017 года. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.