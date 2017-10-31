Рейтинг: Архангельский ЦБК работает стабильно

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «Архангельский ЦБК» на уровне ruA+. Прогноз по рейтингу - стабильный.

Комбинат является одним из ведущих целлюлозно-бумажных предприятий страны. АЦБК реализует свою продукцию не только на внутреннем рынке, но также осуществляет экспортные поставки (порядка 28% выручки за 2016 год). При этом структура сбыта компании высоко диверсифицирована по контрагентам.

Положительное влияние на уровень рейтинга оказали высокие показатели прибыли и рентабельности: за период 30.06.2016 - 30.06.2017 гг. рассчитанные по чистой прибыли, скорректированной на курсовые разницы и переоценку активов, показатели рентабельности активов, капитала и продаж составили 22%, 45% и 23% соответственно, рентабельность по EBITDA была равна 33%.

Несмотря на масштабную реализацию инвестиционной программы по обновлению производственных мощностей, уровень долговой нагрузки оценивается агентством как невысокий. Так, отношение долга на 30.06.2017 к EBITDA за период 30.06.2016 - 30.06.2017 гг. составило 0,96, покрытие CFO за 2016 год долга на 30.09.2017 равно 96%. Однако агентство отмечает отрицательное значение FCF за 2016 год, вызванного выплатой дивидендов в размере 6,3 млрд руб. При этом агентство не ожидает столько значительных выплат дивидендов в дальнейшем, в результате чего покрытие FCF долга должно быть на приемлемом уровне. Показатели обслуживания долга компании также находятся на комфортном уровне: отношение предстоящих выплат по долгу за период 30.06.2017-30.06.2018 к EBITDA за период 30.06.2016-30.06.2017 составило 0,38, покрытие CFO за 2016 год предстоящих выплат по долгу на годовом горизонте равно 242%.

Также агентство высоко оценивает ликвидность АЦБК на горизонте полутора лет. Основную поддержку ликвидности компании оказывает большой объем открытых кредитным линий в размере 14,5 млрд. руб. По расчетам агентства операционный денежный поток и открытые кредитные линии превышают необходимость в капитальных затратах и выплате по долговым обязательствам в 1,5 раза.

Помимо этого, агентство отмечает в числе позитивных факторов высокое качество корпоративного управления и риск-менеджмента.

Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают низкие, по оценкам агентства, балансовые показатели ликвидности. Так, коэффициент текущей ликвидности, характеризующий покрытие краткосрочных обязательств компании ее оборотными активами, скорректированными на качество в соответствии с методологией агентства, составил 0,63 на 30.06.2017. Покрытие краткосрочных обязательств компании высоко ликвидными активами, включающими денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, также скорректированными на качество, на эту же дату было равно 0,12.

Помимо этого, агентство отмечает вероятность негативного влияния на финансовые показатели АЦБК валютных рисков, в силу того, что ряд кредитов компании номинирован в евро, а основная часть денежных поступлений формируется в рублях.

По данным отчетности АО «Архангельский ЦБК» по РСБУ, выручка компании за 1-ое полугодие 2017 года достигла 13,2 млрд руб., чистая прибыль - 2,6 млрд руб., активы на 30.06.2017 составили 26,2 млрд руб., капитал - 14,6 млрд руб.

Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовых компаний (применяемая версия методологии вступила в силу 02.10.2017). Ключевые источники информации: данные компании, Банка России, RAEX (Эксперт РА).