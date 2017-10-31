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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/11/10/53891.html

Экономика

В Архангельске обсудят бюджет на 2018 год

В Архангельске обсудят бюджет на 2018 год
28 ноября в 16.00 в конференц-зале Администрации Архангельска состоятся публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Публичные слушания проводятся по инициативе главы Архангельска Игоря Годзиша, и призваны консолидировать усилия специалистов финансового блока городской администрации, депутатов и неравнодушных жителей. С проектом бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов можно ознакомиться уже сейчас, перейдя по ссылке.

Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний можно направлять до 21 ноября в департамент финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл. Ленина, 5, каб.526, или на findept@arhcity.ru) с отметкой «Публичные слушания, городской бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»).

Открытые слушания пройдут 28 ноября в 16 часов в конференц-зале Администрации (пл. Ленина, 5).

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