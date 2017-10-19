Участники программы «Ты — предприниматель» учились искать свою нишу на рынке

О том, как правильно выбрать бизнес-модель и найти свою нишу на рынке участникам образовательной программы «Ты - предприниматель» рассказала Наталья Мчедлидзе — директор по маркетингу ООО «Норд Коммерц» и преподаватель Президентской программы САФУ.

На лекции, которая прошла 6 ноября, ребята узнали, какой должна быть бизнес-модель и как её правильно построить. Наталья рассказала о модели Бланка-Дорфа, предлагающую взглянуть на бизнес с позиции потребителя. Эту модель создал предприниматель Стив Бланк совместно с преподавателем Колумбийской бизнес-школы Бобом Дорфом.

— Согласно этой модели, прежде всего нужно понять, кто наш клиент, что мы предлагаем и как удержать нашего клиента. Затем перейти к продукту, и каналам сбыта нашей продукции. Также стоит обратить внимание на доходы — разобраться, за счёт чего вы планируете получать прибыль, — пояснила Наталья.

Также, разработчики модели советуют акцентировать внимание на ресурсах и просчитать, какие именно ресурсы и в каком количестве нужно будет потратить для достижения поставленных целей. Кроме того, нужно знать, откуда эти ресурсы брать и каким способом их получать. Последний пункт модели — определиться с тем, кто может стать партнёром по бизнесу и как их можно привлечь.

Участники программы «Ты — предприниматель» узнали, как должен выглядеть план маркетинга, на что стоит обратить внимание при анализе своих покупателей, а также о том, откуда можно черпать удачные идеи для бизнеса.

— Есть три акцента, на которые стоит обратить внимание при выстраивании своей стратегии бизнеса — товар, цена и целевая аудитория. Сейчас на рынке самое важное — правильно определить вашу целевую аудиторию, тогда ваш бизнес будет успешным и конкурентоспособным, — отметила Наталья.

В конце занятия она рассказала о том, как найти свою нишу в бизнесе и занять её. После теоретической части участники программы выполнили практическое задание — попытались найти 10 ниш на современном рынке, которые сейчас можно занять.

— Ребята работали довольно активно и выдавали интересные идеи. Вижу, что среди них есть умные и перспективные молодые люди, которые при правильном развитии вполне смогут достичь успеха в бизнесе, — поделилась впечатлениями Наталья Мчедлидзе.