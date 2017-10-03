На производстве целлюлозы АЦБК начался поэтапный ввод нового оборудования

В цехе каустизации и регенерации извести №3 (ЦКРИ-3) производства целлюлозы АО «Архангельский ЦБК» начался поэтапный ввод нового оборудования ф. Valmet (Швеция).

С останова производства с 22 по 28 октября 2017 г. был произведен пуск нового бака уравнителя и системы охлаждения (регулирования температуры) зеленого щелока, нового гасителя-классификатора.





Как прокомментировал начальник производства целлюлозы Вадим Мосеев, следующим оборудованием к пуску в ноябре предполагается дополнительный каустизатор, фильтр белого щелока, сопутствующие трубопроводы, насосы. Затем запустят фильтр промывки шлама белого щелока перед известерегенерационными печами.





Заканчиваются работы по пуско-наладке модернизированного тракта топливоподачи корьевого котла №2. Работы по его модернизации были начаты в соответствии с утвержденным графиком еще в сентябре. Начаты работы по модернизации тракта топливоподачи корьевого котла №1 с плановым окончанием работ в конце ноября текущего года.





В выпарном участке в период капремонта выполнены изменения в технологических схемах, которые должны позволить более эффективно использовать существующее оборудование. Часть работ продолжается за пределами капитального ремонта.





Напомним, что данные проекты являются этапами реконструкции производства беленой целлюлозы, направленных на увеличение производительности по белому щелоку с учетом установки линии кислородно-щелочной отбелки в будущем.