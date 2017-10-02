В этом году церемония награждения золотым знаком «Надёжный застройщик-2017» прошла в резиденции президента РФ — Дворце конгрессов в Стрельне, Санкт-Петербург.

В рамках проекта было проверено 2600 строительных компаний и 17 тысяч строящихся многоквартирных объектов на всей территории России на предмет соблюдения застройщиками законных прав и интересов участников долевого строительства. По результатам экспертной проверки холдинг «Аквилон Инвест» признан полностью соответствующим жёстким критериям и включён в список 289 номинантов на награждение золотым знаком «Надёжный застройщик России».

— В рамках проекта «Надёжный застройщик России» осуществляется единственный на сегодняшний день масштабный анализ строительной отрасли, проводимый при поддержке минстроя РФ и Госдумы. То, что мы в третий раз получаем столь престижную награду на федеральном уровне, ещё раз подтверждает, что строящиеся объекты холдинга «Аквилон Инвест» являются домами с минимальными рисками для покупателей, их строит действительно надёжный застройщик, который работает в строгом соответствии с действующим законодательством, имеет опыт строительства жилых домов, дорожит своей репутацией, — отметил председатель совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.

Сейчас холдинг осуществляет в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге проекты строительства жилья и объектов общественно-делового назначения площадью около 500 тысяч квадратных метров.

11 и 12 ноября «Аквилон Инвест» проводит для своих клиентов «Выходные распродаж». Офисы холдинга будут работать с 11:00 до 17:00. В это время можно получить подробную информацию обо всех жилых комплексах компании, планировках квартир, скидках, специальных банковских продуктах, включая «Военную ипотеку».

Всем участникам мероприятия вручат специальный купон на «Тающую скидку». Если клиент забронирует квартиру с 11 до 17 ноября, размер скидки составит 70 тысяч рублей, с 18 по 24 ноября — 50 тысяч рублей, с 25 по 30 ноября — 30 тысяч рублей.

И только в ноябре при покупке квартир во всех строящихся жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске действует акция «Доступнее, чем кажется. Квартира + отделка = 100 тысяч рублей + мебель в подарок!». При оформлении ипотечного кредита в ПАО «Банк «Российский капитал» первый взнос составит всего пять процентов при ставке 10,25 процента в год. Кроме того, заключив договор долевого участия в строительстве с холдингом «Аквилон Инвест», клиент в день подписания акта приёма-передачи квартиры получит купон на покупку мебели в сети магазинов Leroy Merlin на сумму до 200 тысяч рублей.

Все подробности о покупке квартир, акциях и скидках можно узнать в центральном офисе компании в Архангельске на улице Попова, 14, 6 этаж. Телефон 650 008.