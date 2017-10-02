Новости дня

И снова "пазики". Двух парней сбили у "конечной"

Архангельск присоединился ко Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом»

В Архангельске объявлены лауреаты Ломоносовских премий

Образовательная программа «Ты — предприниматель» начинает дистанционное обучение

Мобильная версия 16+

Среда, 8 ноября, 23:56

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/11/07/53855.html

Экономика

«Ростелеком» обеспечил современной связью удалённые гарнизоны Северного флота

«Ростелеком» обеспечил современной связью удалённые гарнизоны Северного флота
Закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), удалённые гарнизоны Мурманской области – форпост Северного флота России. Здесь несут службу экипажи кораблей и подводных лодок, обеспечивающие мир и нерушимость границ нашей Родины.

Суровые климатические условия Кольского полуострова – испытание не только для моряков, но и для связистов «Ростелекома». Обеспечивать связь удалённых территорий с большой землёй, связь моряков с родными и близкими – непростая задача, требующая смелых инженерных решений.

Отметим, что благодаря высокому стратегическому значению Мурманская область стала одной из первых по внедрению цифровой связи после Московской области. А в 2013 году «Ростелеком» приступил к реализации по-настоящему прорывного проекта: обеспечению оптоволоконной связью четырёх ЗАТО: Североморска, Александровска, Заозёрска и Видяево.

Работа в ЗАТО – это особая операция, поскольку доступ на их территорию ограничен, а проведение работ подчиняется правилам и распорядку военной службы.

— Мы работали в постоянном взаимодействии с командованием Северного флота, администрацией ЗАТО, местными жителями, – рассказывает директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина.

Потребовала работа и нестандартных технических решений. Прокладка линий связи в скалах Кольского полуострова невозможна, поэтому была применена технология установки опор воздушных линий в так называемые колодцы, заполненные камнями. А постоянные ветра с Баренцева моря поставили перед связистами задачу обеспечить защиту от вибрации оптического волокна.

Задача экспертам «Ростелекома» оказалась по силам, неслучайно Ольга Шаньгина на пресс-конференции с журналистами СМИ Северо-Запада подчеркнула:

«Мы – не оператор связи, мы – оператор технологий и цифровых решений!».

Сегодня жители четырёх ЗАТО обеспечены самой современной связью, возможностью доступа к высокоскоростному интернету и цифровому телевидению. 

Работа связистов продолжается. В ходе реализации проекта было проложено 40 000 метров оптоволоконных линий. Зачастую линии проходят в труднодоступных территориях, и их техническое обслуживание также требует от связистов высокого профессионализма и специальной подготовки.

Такой уровень обеспечения связью для удалённых территорий и опыт работы в сложных условиях – уникальный в Российской Федерации. Опыт мурманских связистов, полученный при реализации проекта, в дальнейшем будет применяться и другими подразделениями ПАО «Ростелеком», сообщает ИА «Регион29»

Вчера 18:38

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Фото
Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске вытравили половину крысСегодня 14:04
7 комментариев

Сенатор Людмила Кононова награждена за заслуги перед ОтечествомСегодня 11:31
9 комментариев

«Аквилон Инвест» стал обладателем золотого знака «Надёжный застройщик России»Сегодня 11:22

В Архангельской области пройдет снегСегодня 09:31

Если в кране нет... В Архангельске снова просят сделать запас водыВчера 17:11

Экономика

Образовательная программа «Ты — предприниматель» начинает дистанционное обучениеСегодня 14:12

Молодые и активные жители Березника поучаствовали в образовательной игре «Фирма 3.0»Сегодня 12:04

«Аквилон Инвест» стал обладателем золотого знака «Надёжный застройщик России»Сегодня 11:22

Участники программы «Ты — предприниматель» прошли курс креативного лидерстваВчера 15:34

Начинающие предприниматели Архангельской области прошли курс по презентации проектовВчера 11:59

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске объявлены лауреаты Ломоносовских премий

Образовательная программа «Ты — предприниматель» начинает дистанционное обучение

Юные натуралисты Поморья приняли участие в экологической конференции

В Архангельске вытравили половину крыс

Молодые и активные жители Березника поучаствовали в образовательной игре «Фирма 3.0»

«Аквилон Инвест» стал обладателем золотого знака «Надёжный застройщик России»

Гендиректор АЦБК Дмитрий Зылёв стал победителем персональной номинации Lesprom Awards-2017

С бесплатного таксофона на Чумбаровке позвонили более двух тысяч раз

Домашнее видеонаблюдение под ключ – умное решение от «Ростелекома»

Виктор Новожилов провел 53-ю Конференцию Парламентской Ассоциаци СЗФО в Мурманске

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

И снова "пазики". Двух парней сбили у "конечной"

В Коряжме будут судить убийц обувного мастера

В Котласе осудили организатора подпольного игорного клуба

В Няндоме пьяная ревность привела к убийству

Онежанин отсидит 10 лет за избиение до смерти своей матери

Архангельск присоединился ко Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом»

Антон Солодов установил новый рекорд

На архангельском стадионе «Труд» начались массовые катания

Александр Румянцев начал подготовку к Кубку мира на архангельском льду

Архангельский "Водник" победил казанский "Динамо"

Театр Панова получил больше всего "слонов" на фестивале "Ваш выход"

В Архангельске подведут итоги фестиваля "Ваш выход"

В Архангельске прошла «Ночь искусств»

Архангельск присоединяется к «Ночи искусств»

Театры Архангельска объединятся на «Аллее звезд»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru