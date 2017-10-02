«Ростелеком» обеспечил современной связью удалённые гарнизоны Северного флота

Закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), удалённые гарнизоны Мурманской области – форпост Северного флота России. Здесь несут службу экипажи кораблей и подводных лодок, обеспечивающие мир и нерушимость границ нашей Родины.

Суровые климатические условия Кольского полуострова – испытание не только для моряков, но и для связистов «Ростелекома». Обеспечивать связь удалённых территорий с большой землёй, связь моряков с родными и близкими – непростая задача, требующая смелых инженерных решений.

Отметим, что благодаря высокому стратегическому значению Мурманская область стала одной из первых по внедрению цифровой связи после Московской области. А в 2013 году «Ростелеком» приступил к реализации по-настоящему прорывного проекта: обеспечению оптоволоконной связью четырёх ЗАТО: Североморска, Александровска, Заозёрска и Видяево.

Работа в ЗАТО – это особая операция, поскольку доступ на их территорию ограничен, а проведение работ подчиняется правилам и распорядку военной службы.

— Мы работали в постоянном взаимодействии с командованием Северного флота, администрацией ЗАТО, местными жителями, – рассказывает директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина.

Потребовала работа и нестандартных технических решений. Прокладка линий связи в скалах Кольского полуострова невозможна, поэтому была применена технология установки опор воздушных линий в так называемые колодцы, заполненные камнями. А постоянные ветра с Баренцева моря поставили перед связистами задачу обеспечить защиту от вибрации оптического волокна.

Задача экспертам «Ростелекома» оказалась по силам, неслучайно Ольга Шаньгина на пресс-конференции с журналистами СМИ Северо-Запада подчеркнула:

«Мы – не оператор связи, мы – оператор технологий и цифровых решений!».

Сегодня жители четырёх ЗАТО обеспечены самой современной связью, возможностью доступа к высокоскоростному интернету и цифровому телевидению.

Работа связистов продолжается. В ходе реализации проекта было проложено 40 000 метров оптоволоконных линий. Зачастую линии проходят в труднодоступных территориях, и их техническое обслуживание также требует от связистов высокого профессионализма и специальной подготовки.

Такой уровень обеспечения связью для удалённых территорий и опыт работы в сложных условиях – уникальный в Российской Федерации. Опыт мурманских связистов, полученный при реализации проекта, в дальнейшем будет применяться и другими подразделениями ПАО «Ростелеком», сообщает ИА «Регион29»