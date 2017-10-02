С бесплатного таксофона на Чумбаровке позвонили более двух тысяч раз

За 1,5 месяца работы таксофона, установленного компанией «Ростелеком» на центральном пешеходном проспекте им. Чумбарова-Лучинского в Архангельске, жители города совершили более двух тысяч звонков.

Таксофон был подарен областному центру Поморья в честь 120-летия архангельской городской телефонной сети. Первый звонок 15 сентября 2017 года сделал Глава города Архангельска Игорь Годзиш.

Самым популярным направлением связи у архангелогородцев являются звонки в другие населенные пункты Архангельской области – совершено 1447 соединений общей продолжительностью 1602 минуты. На городские телефоны Архангельска позвонили 565 раз, в том числе в оперативно-экстренные службы – 56 раз.

Ежедневно архангелогородцы совершают от 40 до 50 звонков, что свидетельствует о нужности таксофона жителям города. О его растущей популярности, как новой визитной карточке города, свидетельствуют многочисленные фотографии молодежи, размещенные в социальных сетях.

«Отличный подарок городу сделала компания «Ростелеком», - говорит архангелогородка Наталья Петухова. – Таксофон раритетный, дисковый, и моим внукам пришлось объяснять, как нужно набирать номер. Очень тёплые чувства и воспоминания молодости вызывает эта телефонная будка. Интересно то, что и в прежние времена к таксофону всегда была очередь. И теперь, гуляя по Чумбаровке, я тоже вижу очередь – жители или звонят, или фотографируются рядом с ним. Безусловно, таксофон нужная и полезная вещь, и он украсил пешеходную улицу нашего города».

С 1 ноября 2017 года на таксофон можно позвонить, ему присвоен городской номер (8182) 65-06-89.