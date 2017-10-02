Новости дня

Третий день слёта кадет Поморья начался с «Зарядки с чемпионом»

С бесплатного таксофона на Чумбаровке позвонили более двух тысяч раз

В Архангельске стартует седьмая студенческая лига КВН

В Добролюбовке написали большой диктант

Мобильная версия 16+

Пятница, 3 ноября, 20:44

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/11/03/53809.html

Экономика

С бесплатного таксофона на Чумбаровке позвонили более двух тысяч раз

С бесплатного таксофона на Чумбаровке позвонили более двух тысяч раз
За 1,5 месяца работы таксофона, установленного компанией «Ростелеком» на центральном пешеходном проспекте им. Чумбарова-Лучинского в Архангельске, жители города совершили более двух тысяч звонков.

Таксофон был подарен областному центру Поморья в честь 120-летия архангельской городской телефонной сети. Первый звонок 15 сентября 2017 года сделал Глава города Архангельска Игорь Годзиш.

Самым популярным направлением связи у архангелогородцев являются звонки в другие населенные пункты Архангельской области – совершено 1447 соединений общей продолжительностью 1602 минуты. На городские телефоны Архангельска позвонили 565 раз, в том числе в оперативно-экстренные службы – 56 раз.

Ежедневно архангелогородцы совершают от 40 до 50 звонков, что свидетельствует о нужности таксофона жителям города. О его растущей популярности, как новой визитной карточке города, свидетельствуют многочисленные фотографии молодежи, размещенные в социальных сетях.

«Отличный подарок городу сделала компания «Ростелеком», - говорит архангелогородка Наталья Петухова. – Таксофон раритетный, дисковый, и моим внукам пришлось объяснять, как нужно набирать номер. Очень тёплые чувства и воспоминания молодости вызывает эта телефонная будка. Интересно то, что и в прежние времена к таксофону всегда была очередь. И теперь, гуляя по Чумбаровке, я тоже вижу очередь – жители или звонят, или фотографируются рядом с ним. Безусловно, таксофон нужная и полезная вещь, и он украсил пешеходную улицу нашего города».

С 1 ноября 2017 года на таксофон можно позвонить, ему присвоен городской номер (8182) 65-06-89.

Сегодня 17:37

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Записки ворчуна. За кошку плати, за собаку плати…Сегодня 12:20
13 комментариев

Росприроднадзор проверит законность вывоза песка с Белого моряСегодня 09:20

3 ноября в Поморье ожидается туман и гололёдицаСегодня 09:00

Архангельск останется без воды на одну ночь Вчера 13:14
1 комментарий

Утраченные бренды Архангельска: «дом Сутягина»Вчера 12:25
13 комментариев

Экономика

Участники програмы «Ты — предприниматель» изучили продвижение бизнеса в СМИСегодня 13:23

Домашнее видеонаблюдение под ключ – умное решение от «Ростелекома»Вчера 16:25

Участники программы «Ты — предприниматель» изучили теорию поколенийВчера 15:15

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлён до 3 ноябряВчера 10:58

55 тысяч семей Поморья смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»31 октября 2017 16:18

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске стартует седьмая студенческая лига КВН

В Добролюбовке написали большой диктант

В ноябре по архангельскому «телефону здоровья» расскажут о профилактике инсульта

В Поморье определяют водоёмы, пригодные для разведения рыбы

Ушла из жизни солистка Поморской филармонии Наталья Корель

Домашнее видеонаблюдение под ключ – умное решение от «Ростелекома»

55 тысяч семей Поморья смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

В Архангельске стартовала неделя сбережений

Участники программы «Ты – предприниматель» поиграли в «Мозгобойню»

Виктор Новожилов провел 53-ю Конференцию Парламентской Ассоциаци СЗФО в Мурманске

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

В Коряжме рабочие предприятия ООО «Со-энерго+» с отравлением попали в больницу

Доцент САФУ обвиняется в получении взяток от студентов

Северодвинец может получить срок за уклонение от воинского призыва

В Архангельске автоледи сбила пешехода

В Архангельске сотрудник полиции в нерабочее время задержал грабителя

Третий день слёта кадет Поморья начался с «Зарядки с чемпионом»

В Архангельске пройдёт Всероссийское соревнование по судомодельному спорту

На телеканале «Регион 29» пройдут прямые трансляции игр «Водника»

Поморские спортсменки завоевали на «Заполярных играх 2017» пять медалей

В Северодвинске пройдут спортивные соревнования

Театры Архангельска объединятся на «Аллее звезд»

В столице Поморья пройдёт ярмарка ремесленников

Архангельский театр фольклора "Радеюшка" споёт на одной сцене с Надеждой Бабкиной

На Архангельск опустится "Ночь искусств"

В Архангельске пройдёт презентация книги Татьяны Зелениной "Тайны старого дома"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru