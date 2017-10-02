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Домашнее видеонаблюдение под ключ – умное решение от «Ростелекома»

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/11/02/53789.html

Экономика

Домашнее видеонаблюдение под ключ – умное решение от «Ростелекома»

Домашнее видеонаблюдение под ключ – умное решение от «Ростелекома»
«Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга представляет собой удобное решение под ключ, очень простое в использовании: установить и настроить камеру абонент может самостоятельно, для этого не нужна специальная подготовка.

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это готовое коробочное ОТТ-решение1, которое включает цифровую HD-видеокамеру** с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления:

  • интуитивно понятные web-интерфейс и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет;

  • личный кабинет абонента, в который можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в разных помещениях или даже городах;

  • облачную платформу обработки видео – возможность хранить в архиве видеозаписи за период от 7 до 30 дней;

  • автоматическую запись с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры (с автоматическим уведомлением в мобильном приложении);

  • принудительную запись с камеры по команде из мобильного приложения или web-интерфейса.

Услуга «Видеонаблюдение» может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).

До 31 декабря 2017 года действует акция «Видео за 300 рублей» – действующие и новые абоненты любой услуги «Ростелекома» могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей всего за 300 рублей в месяц (со сроком действия договора не менее 24 месяцев). Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой – за 4990 рублей, и тогда первый год пользования услугой онлайн-наблюдения предоставляется без дополнительной платы.

Коробочное решение «Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Ознакомиться с полными условиями предоставления услуги «Видеонаблюдение» и участия в акции «Видео за 300 рублей» можно на сайте rt.ru, по бесплатному телефону 8-800-100-0-800 или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

ПАО «Ростелеком».

1OTT (Over the Top) – метод предоставления услуг через сеть интернет: в данном случае видеотрансляция с камеры осуществляется по сети передачи данных любого провайдера.**Качество передаваемого изображения зависит от доступной скорости передачи данных.

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