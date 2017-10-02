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55 тысяч семей Поморья смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

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Вторник, 31 октября, 23:51

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/31/53747.html

Экономика

55 тысяч семей Поморья смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

55 тысяч семей Поморья смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»
В конце октября 2017 года абонентская база услуги «Интерактивное ТВ» в Архангельской области достигла 55 тысяч клиентов.

30 октября компания поздравила юбилейного абонента – семью Кирилла и Марии Зайцевых из Архангельска, подключивших услугу «Интерактивное ТВ». В подарок молодая пара получила сертификат на 1,5 тысячи рублей на просмотр фильмов из «Видеопроката».

«Мы переехали в новый дом и сразу стали пользоваться тв-приставкой, показывающей только 20 телеканалов, - рассказывает Мария. – Наши соседи так интересно рассказывали об «Интерактивном телевидении», о его различных возможностях и сервисах, что мы тоже решили его подключить. К тому же у нас недавно родилась дочка, и, конечно, нас очень привлекла функция «Родительского контроля». У нас получилась двойная радость – мы подключили отличное цифровое телевидение и получили замечательные подарки от «Ростелекома»!»

Сегодня «Интерактивное ТВ» - это мультимедийный центр для всей семьи. К просмотру доступно более 230 телеканалов в цифровом качестве, в том числе в формате HD.

Благодаря уникальному сервису «Мультискрин» услуги «Интерактивное ТВ» можно объединить до пяти гаджетов в единый аккаунт. И при этом сохранить позицию просмотра при смене экрана: поставить программу на паузу на телевизоре, а продолжить просмотр в дороге на любом из мобильных устройств с того же самого места. 

Сервис «Управление просмотром» позволяет контролировать телевизионный эфир. По желанию абонента любой фильм или передачу можно записать, перемотать или поставить на паузу. Также сервис позволяет начать просмотр передач с начала или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня.

Ограничение доступа к просмотру телевидения детьми возможно с сервисом «Родительский контроль». Продолжительность нахождения перед телевизором, время его включения, доступность телеканалов – всё это можно настроить по желанию родителей.

Значительно сэкономить позволит сервис «Видеопрокат». Киноновинки в HD-качестве для просмотра всей семьей можно купить в постоянное пользование по цене одного билета на киносеанс. Также к просмотру доступны самые культовые фильмы в любом из жанров.

Сервис «Караоке» сделает любой семейный праздник веселее – более 2000 песен доступно абонентам услуги «Интерактивное ТВ».

Узнать подробности об услуге «Интерактивное ТВ», тарифных планах и проверить техническую возможность подключения услуги можно на сайте RT.RU или по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.

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