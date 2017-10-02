В Архангельске стартовала неделя сбережений

Открытие IV Всероссийской недели сбережений состоялось в воскресенье, 29 октября, в торгово-развлекательном комплексе «Титан-Арена».

В празднике «Дружи с финансами» приняли участие более 500 посетителей центра, около 1 000 горожан получили буклеты и листовки, посвященные грамотному отношению с личными финансами.

Гости праздника проверяли свои знания в сфере управления личным бюджетом и защиты прав потребителей финансовых услуг, заполняя тесты, строили «Стену финансовой защиты»: выясняли правила безопасного пользования банковской картой, особенности двух видов автострахования, как обезопасить свои сбережения и на что обращать внимание в общении с микрофинансовыми организациями.

Самые юные гости праздника танцевали танец «Финграм» вместе с аниматорами-полярными медведями. Работу активных участников организаторы поощрили призами с символикой Недели сбережений, - сообщила пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.