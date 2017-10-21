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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/28/53694.html

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Участники программы «Ты – предприниматель» поиграли в «Мозгобойню»

Участники программы «Ты – предприниматель» поиграли в «Мозгобойню»
28 октября представители франшизы «Мозгобойня» в Архангельске Надежда Короткова и Екатерина Наволоцкая провели для начинающих предпринимателей занятие на тему «Бизнес по франшизе».

Они рассказали о своём опыте покупки франшизы и организации первых игр «Мозгобойня» в Архангельске. Девушки продвинулись от идеи до 10 места из всех 120 городов в мире, где проводятся игры по этой франшизе.

— На первую игру 24 октября 2016 года пришло 130 человек, сейчас у нас в неделю играет 920 человек. Всё идёт успешно, мы запустились в Северодвинске, но планируем приобрести франшизы и в других городах, например, в Коряжме, — рассказала Надежда Короткова.

Надежда занимается бухгалтерией и организация мероприятий, а Екатерина кадровым делопроизводством, подбором и развитием персонала. В 2015 году они вместе начинали бизнес с организации свадеб, а в 2016 стали заниматься организацией развлекательных интеллектуальных игр «Мозгобойня».

— Сейчас мы в основном проводим игры в ресторане «Паратов», кафе «Терраса» и «Соль и перец». Пока самая лучшая реклама для нас — «сарафанное радио». Мы практически ничего не тратим на рекламу, продвигаемся за счёт людей, за счёт наших игроков, которые рассказывают о проекте друзьям, — отметила Надежда.

По её словам, начинающему предпринимателю, задумавшемуся купить франшизу, нужно тщательно взвесить все «за» и «против», обратить внимание на обратную связь от франшизы и на то, оказывают ли помощь при запуске.

— Важно посмотреть опыт других городов, обязательно пообщаться с теми, кто уже купил франшизу и работает по ней, чтобы понять, реально ли получить с этого бизнеса выгоду. Обращайте внимание, насколько открыто вам отвечают на вопросы, если вам готовы предоставить любую интересующую вас информацию, значит, вам будет легче работать, — добавила Екатерина Наволоцкая.

После занятия участники образовательной программы «Ты — предприниматель» разделились на шесть команд и прошли четыре этапа «Мозгобойни», в которых были занимательные вопросы, музыкальный конкурс и блиц-опрос. Победила команда участников с названием «Фулл хаос».

Cо следующего понедельника участники программы «Ты — предприниматель» начнут проходить курс лекций «Управление проектом». Первая лекция по этой теме от Ивана Захарова пройдёт 30 октября в 19:00.

Константин Журавлёв, Сегодня 15:03

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