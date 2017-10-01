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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/27/53673.html

Экономика

Более половины абонентов «Ростелекома» в Архангельской области и НАО выбрали электронную форму счета

Более половины абонентов «Ростелекома» в Архангельской области и НАО выбрали электронную форму счета
26 октября 2017 года, в день международной акции «День без бумаги», «Ростелеком» в Архангельской области и Ненецком автономном округе подвел итоги по количеству клиентов, выбравших безбумажный способ получения счета за услуги связи.

Более 110 тысяч абонентов Архангельского филиала узнает о сумме потребленных услуг связи по электронной почте, через sms-информирование или в «Едином личном кабинете» (ЕЛК).

Самый востребованный у клиентов способ получения информации – это ЕЛК, в нем зарегистрировалось уже 57 тысяч клиентов. ЕЛК – это полноценный цифровой офис самообслуживания, возможности которого позволяют добавлять новые услуги связи или отключать утратившие актуальность, менять тарифные планы, заказывать детализацию и обращаться к истории платежей, получать обратную связь от консультантов по заинтересовавшим вопросам и многое другое. 

«Компания «Ростелеком» поддерживает современные безбумажные технологии и, в целом, сокращает нерациональное использование бумаги. Переводить наших клиентов на электронную форму счета мы стали более двух лет назад, - отмечает Екатерина Климовская, директор по работе с массовым сегментом Архангельского филиала ПАО «Ростелеком». – Самые прогрессивные клиенты сразу стали пользоваться возможностями удаленного доступа к информации и управления услугами связи. Постепенно от бумажных счетов отказывается всё большее количество абонентов, понимая насколько удобно и просто просматривать счет в электронном виде».

Счет в электронном виде доступен абонентам раньше, чем получателям бумажной квитанции. При этом сроки оплаты остаются прежними. Одним из самых быстрых способов оплаты является платеж по банковской карте через ЕЛК – он производится в режиме он-лайн и зачисляется на лицевой счет клиента в течение нескольких минут. Также оперативно оплатить услуги связи можно на сайте RT.RU в разделе «Оплата» и в официальных группах компании в социальных сетях Вконтакте и Facebook.

«Ростелеком» приглашает всех абонентов зарегистрировать свой «Единый личный кабинет» и получать счет за услуги связи в электронном виде. За переход на электронный счет через ЕЛК пользователь получит баллы, которые можно обменивать на заказ фильмов из «Видеопроката», подключение антивируса или другие вознаграждения.

Зарегистрироваться в «Едином личном кабинете» можно на сайте LK.RT.RU.

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