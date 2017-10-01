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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/27/53668.html

Экономика

С «Ростелекомом» малый и средний бизнес всегда сможет «быть в плюсе»

С «Ростелекомом» малый и средний бизнес всегда сможет «быть в плюсе»
«Ростелеком» на Северо-Западе представил новое комплексное решение для компаний малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе», которое позволяет воспользоваться доступом в интернет и цифровыми услугами в едином пакете с одним счётом.

При подключении «Быть в Плюсе» пользователь получает пакет услуг, делающих процесс управления компанией технологичным и простым. Решение «Быть в Плюсе» включает в себя высокоскоростной интернет и один из цифровых сервисов от «Ростелекома» - «Виртуальную АТС», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi» или «Интерактивное телевидение для бизнеса».

Базовый пакет «Быть в плюсе» на базе интернета включает как минимум один дополнительный цифровой сервис. Стоимость любого минимального пакета «Интернет + цифровой сервис» в Архангельской области составляет от 2500 руб./мес.

Предприниматель имеет возможность самостоятельно подобрать под себя нужный пакет услуг и не платить за непрофильные для него сервисы.

С помощью решения можно организовать удалённый контроль за компанией из любой точки мира, предоставить доступ в интернет по технологии Wi-Fi с функцией авторизации своим клиентам, управлять всеми входящими обращениями от клиентов и предоставлять качественный HD контент для посетителей заведения.

Игорь Шевченко, руководитель по развитию среднего и малого бизнеса ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком» начинает взаимодействовать с клиентами малого и среднего бизнеса по новым правилам: простота и гибкость во взаимодействии с оператором связи, цифровизация бизнес-процессов малого бизнеса за счет простых цифровых сервисов и увеличение потребности в высокоскоростных тарифах на доступ в интернет. Пакетное предложение «Быть в плюсе» - наш ответ на растущие потребности клиентов».

Сергей Таболин, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «Ростелеком», отметил: «Мы стремимся помочь предпринимателю, предлагая ему доступные цифровые решения, построенные на основе традиционного доступа к сети интернет. Ранее комплексные решения могли позволить себе лишь крупные компании, обладающие большим штатом IT-специалистов. «Быть в плюсе» - это цифровые услуги по выгодным ценам, которые позволят компаниям малого и среднего бизнеса развиваться, не тратя силы и средства на создание собственной IT инфраструктуры. Благодаря запуску решения «Быть в плюсе» «Ростелеком» сможет привлечь новых клиентов и занять лидирующие позиции на рынке облачных решений в сегменте малого и среднего бизнеса».

Подробную информацию о предложениях для бизнес-клиентов можно узнать на продуктовом сайте https://rt.ru/b2b или по телефону 8-800-200-3000.

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