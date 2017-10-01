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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/26/53655.html

Экономика

«Беломорская сплавная компания» увеличила объем перевозки сырья в 2,5 раза

«Беломорская сплавная компания» увеличила объем перевозки сырья в 2,5 раза
В навигацию 2017 года ООО «Беломорская сплавная компания» («БСК», входит в ГК «Титан») увеличила транспортировку лесоматериалов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза до 450 тыс. м³.

Как пояснили в компании, буксировка плотов зимней сплотки с Верхнетоемского района составила 12 ед. общим объемом 173 тыс. м³, буксировка весеннего объема в баржах с ООО «Пинежьелес» - 35 тыс. м³, весенний и летний объем в баржах с ООО «Луковецклес» - 100 тыс. м³, весенний и летний объем в баржах с ООО «Двинская лесозаготовительная компания» и ООО «Дмитровский леспромхоз» - 130 тыс. м³, прочие лесозаготовительные предприятия - более 20 тыс. м³.

В настоящее время проходит расстановка флота на зимний отстой с учетом того, чтобы навигация в 2018 г. началась «с хвостом ледохода».

Планируется, что зимний судоремонт «БСК» будет производить на своих производственных площадях, в том числе, и в приобретенных ранее собственных трех плавдоках. В межнавигационный период к судоремонту "БСК" привлекает как подрядные организации (для установки новых двигателей на суда, ремонт корпусов барж и буксиров), так и судокомнады, которые занимаются подготовкой своих судов к предстоящей навигации 2018 года. Ремонту на судах подлежит не только техническая часть флота, но и бытовые помещения (каюты членов экипажей, камбуз, кают-компания, рубка).

Напомним, что согласно новой стратегии логистики, в настоящее время холдинг «Титан» активно инвестирует в собственный речной флот. Проведена модернизация флота «БСК» стоимостью более 54 млн. руб.

Флот насчитывает 19 барж, 9 буксиров (на 5 из которых установлены двигатели "Вольво Пента") и 3 плавкрана.

В 2017-2018 гг. флот «БСК» пополнят буксирные суда, переданные Архангельским ЦБК в судоходную компания в рамках долгосрочной программы развития речного флота ГК "Титан".  Дополнительный флот позволит "БСК" сократить издержки, связанные с текущей производственной деятельностью.

ООО «Беломорская сплавная компания» расположена в Исакогорском районе Архангельска.

Образована в 2003 г.

В настоящее время на предприятии работают 100 чел.

Основное направление работы - транспортировка лесоматериалов.

Справка

Группа компаний «Титан» - один из крупнейших операторов лесосырья в СЗФО.

Создана в 1990 г.

В ГК «Титан» входят 8 лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная компания» (транспортировка лесоматериалов), а также крупнейшее лесопильное предприятие в Европейской части России - ЗАО "Лесозавод-25".

Расчетная лесосека составляет 3,2 млн. м³.

ГК «Титан» обеспечивает занятость более 4 тысяч жителей Архангельской области.

Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы во внебюджетные фонды превышают 1 млрд. рублей.

Ежегодный объем инвестиций в социально-экономическое развитие муниципальных образований региона составляют около 100 млн. руб.

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