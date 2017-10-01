Новости дня

Первенство СЗФО по греко-римской борьбе завершилось в Архангельске

Александр Дятлов о премьере "Матильды": в фильме нет ничего, что подрывает веру в царя

Архангельский конькобежец занял второе место на соревнованиях в Коломне

В Плесецком районе женщина систематически избивала дочь

Мобильная версия 16+

Четверг, 26 октября, 22:25

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/26/53650.html

Экономика

Депутаты нашли «соломоново решение» в налоговом вопросе

Депутаты нашли «соломоново решение» в налоговом вопросе
Вчера на очередной сессии Архангельского областного собрания депутатов народные избранники приняли во втором чтении областной закон, касающийся налоговых изменений для предпринимателей.

Законопроет «О введении в действие на территории Архангельской области налога на имущество организаций в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Архангельской области» на этот раз прошел практически без обсуждения. Все жаркие споры были при первом чтении и после него. Была даже создана рабочая группа во главе с вице-спикером Надеждой Виноградовой, которая нашла оптимальное решение.

Выступая перед депутатами, глава Комитета по налогам и бюджету Сергей Моисеев отметил: «Стоит отметить по специальным налоговым поправкам. Если суммарно фирме принадлежит не более 900 квадратных метров площади, ставки снижены в пять раз в 2018 году. В 2019 году - 3,6 раза. В 2020 годах и последующих - в 2 раза. Если более 900 квадратных метров, то ставки снижены на 34% в 2018 году, а в 2019 году на 16, 7%. Снижены ставки по имуществу кооперации на 0, 3%.  А так же по домам быта и комплексным приемным пунктам, оказывающим комплексные услуги, также на 0,3%. В условиях большего дефицита областного бюджета - это большой шаг со стороны правительства Архангельской области».

Комментируя для «Двины-Информ» принятие этого важного законопроекта, вице-спикер Надежда Виноградова заметила: «Работая над этим законопроектом в составе группы, главой которой я являюсь, мы выслушали мнения предпринимательского сообщества и нашли оптимальный вариант применения этой федеральной законодательной нормы. Она связана с введением налога на недвижимость, который будет исчисляться по кадастровой стоимости, в отношении предприятий, которые находятся на специальных режимах налогообложения. На заседаниях рабочей группы был высказан целый ряд предложений, но, тем не менее, законодатели и предприниматели согласились с предложенным мной вариантом законопроекта. Он подразумевает крайне плавное и постепенное введение этого налога и предусматривает деление налоговой ставки в зависимости от площади объектов недвижимости. Но при этом налоговых вычетов законопроектом не предусматривается – платить налог будут все. Такой сценарий, по нашему мнению, оптимален для бизнеса, который получил возможность в течение трех лет адаптироваться к новому налогу».

Юрий Севастьянов, Сегодня 12:16

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Гленн, сегодня 13:26

Соломоново решение - Соломон Абрамович Гольдберг таки решил эмигрировать в Израиль

Володя, сегодня 13:42

Если учесть, что почти вся недвижимость "организаций" в городе депутатская, то на дефицит бюджета "Соломону" некогда смотреть, когда можно снизить (и довольно прилично) нагрузку на свой карман... Россия страна хорошая, но людей власть портит! Решитесь уже: "Вы либо бизнесмены (-вумены) либо слуги народа?"

трррр, сегодня 14:03

Виноградова столько слов сумела вместе сложить)))? не поверю))) Она и закон, который рассматривала, не поняла

Эсквайр, сегодня 20:18

*************************************************************************** …слова дамы, вице-спикера слишком уж похожи на победную реляцию, не хватает только звуков бравурного марша. А в сочетании с оч. подозрительным единодушием обоих сообществ – предпринимательского и депутатского, а также с почти невероятной на этот раз скоростью работы (фактически всего одно чтение и закон готов) они наводят на невеселые размышления: опять что-нибудь АНТИНАРОДНОЕ замутили. Да и более чем лестное сравнение себя любимых с царем Соломоном – типа, каждый из нас маленький Соломон, говорит о том же. Не про них ли когда-то было сказано – узок их круг, страшно далеки они от народа? А между тем основной вопрос остался без ответа – какова цена этой депутатской самодеятельности? сколько потеряет казна за три года в результате "КРАЙНЕ (!!!) плавного и постепенного введения этого налога". А потеряет, должно быть, немало, коль от общества утаили конкретику… Так, кого победили-то?.. и последнее – кому, но не Севе бы освещать сложные вопросы налогообложения, ему бы что попроще… Но это мое личное мнение, не более того

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Александр Дятлов о премьере "Матильды": в фильме нет ничего, что подрывает веру в царяСегодня 21:13

Архангельск начинает подготовку к новому Международному Арктическому форумуСегодня 10:17
2 комментария

В Архангельске успешно прошли первые в регионе операции по пересадке почкиСегодня 09:46

26 октября температура воздуха в Поморье опустится до -2°Сегодня 09:00

Депутат Ухин: дворец спорта профсоюзов останется "торговой избой"?Вчера 12:27
8 комментариев

Экономика

«Беломорская сплавная компания» увеличила объем перевозки сырья в 2,5 раза Сегодня 13:50

Начинающим бизнесменам Архангельской области рассказали о социальном предпринимательствеСегодня 13:14

Жителям Архангельской области предлагают пройти тест на предпринимательские способности Вчера 13:58

Завершается приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России»Вчера 12:11

По итогам 2017 г. АЦБК снова подтвердил свое лидерство в вопросах климатической ответственности в РоссииВчера 11:06

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельск на фестиваль съехались приёмные семьи Поморья

Памятники на Чумбаровке получили новую подсветку

Начинающим бизнесменам Архангельской области рассказали о социальном предпринимательстве

Архангельск останется без воды на одну ночь

Архангельск начинает подготовку к новому Международному Арктическому форуму

«Беломорская сплавная компания» увеличила объем перевозки сырья в 2,5 раза

Жителям Архангельской области предлагают пройти тест на предпринимательские способности

По итогам 2017 г. АЦБК снова подтвердил свое лидерство в вопросах климатической ответственности в России

Алексей Баранов: «Бизнес — это в первую очередь решение проблем»

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

В Плесецком районе женщина систематически избивала дочь

Жительница Верхнетоемского района ворвалась в дом односельчанки и избила её

В Северодвинске пенсионерка оказалась в реанимации в результате ДТП

Следственный комитет расследует смерть пенсионерки в одной из больниц Архангельска

В Архангельске без вести пропал местный житель

Первенство СЗФО по греко-римской борьбе завершилось в Архангельске

Архангельский конькобежец занял второе место на соревнованиях в Коломне

Стрелки из Архангельска выиграли в Тольятти золотые медали

На стадионе "Труд" проведен косметический ремонт

В Архангельске стартовало первенство СЗФО по греко-римской борьбе

Александр Дятлов о премьере "Матильды": в фильме нет ничего, что подрывает веру в царя

Пожилые жители Исакогорки и Цигломени попробовали себя в эстрадном искусстве

В Архангельск прилетела Алиса Гребенщикова

Старшеклассники Новодвинска примут участие в конкурсе творческой молодёжи

Дмитрий Медведев прислал поздравительную телеграмму в Архангельский театр драмы
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru