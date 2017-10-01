Депутаты нашли «соломоново решение» в налоговом вопросе

Законопроет «О введении в действие на территории Архангельской области налога на имущество организаций в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Архангельской области» на этот раз прошел практически без обсуждения. Все жаркие споры были при первом чтении и после него. Была даже создана рабочая группа во главе с вице-спикером Надеждой Виноградовой, которая нашла оптимальное решение.
Выступая перед депутатами, глава Комитета по налогам и бюджету Сергей Моисеев отметил: «Стоит отметить по специальным налоговым поправкам. Если суммарно фирме принадлежит не более 900 квадратных метров площади, ставки снижены в пять раз в 2018 году. В 2019 году - 3,6 раза. В 2020 годах и последующих - в 2 раза. Если более 900 квадратных метров, то ставки снижены на 34% в 2018 году, а в 2019 году на 16, 7%. Снижены ставки по имуществу кооперации на 0, 3%. А так же по домам быта и комплексным приемным пунктам, оказывающим комплексные услуги, также на 0,3%. В условиях большего дефицита областного бюджета - это большой шаг со стороны правительства Архангельской области».
Комментируя для «Двины-Информ» принятие этого важного законопроекта, вице-спикер Надежда Виноградова заметила: «Работая над этим законопроектом в составе группы, главой которой я являюсь, мы выслушали мнения предпринимательского сообщества и нашли оптимальный вариант применения этой федеральной законодательной нормы. Она связана с введением налога на недвижимость, который будет исчисляться по кадастровой стоимости, в отношении предприятий, которые находятся на специальных режимах налогообложения. На заседаниях рабочей группы был высказан целый ряд предложений, но, тем не менее, законодатели и предприниматели согласились с предложенным мной вариантом законопроекта. Он подразумевает крайне плавное и постепенное введение этого налога и предусматривает деление налоговой ставки в зависимости от площади объектов недвижимости. Но при этом налоговых вычетов законопроектом не предусматривается – платить налог будут все. Такой сценарий, по нашему мнению, оптимален для бизнеса, который получил возможность в течение трех лет адаптироваться к новому налогу».
Соломоново решение - Соломон Абрамович Гольдберг таки решил эмигрировать в Израиль
Если учесть, что почти вся недвижимость "организаций" в городе депутатская, то на дефицит бюджета "Соломону" некогда смотреть, когда можно снизить (и довольно прилично) нагрузку на свой карман... Россия страна хорошая, но людей власть портит! Решитесь уже: "Вы либо бизнесмены (-вумены) либо слуги народа?"
Виноградова столько слов сумела вместе сложить)))? не поверю))) Она и закон, который рассматривала, не поняла
*************************************************************************** …слова дамы, вице-спикера слишком уж похожи на победную реляцию, не хватает только звуков бравурного марша. А в сочетании с оч. подозрительным единодушием обоих сообществ – предпринимательского и депутатского, а также с почти невероятной на этот раз скоростью работы (фактически всего одно чтение и закон готов) они наводят на невеселые размышления: опять что-нибудь АНТИНАРОДНОЕ замутили. Да и более чем лестное сравнение себя любимых с царем Соломоном – типа, каждый из нас маленький Соломон, говорит о том же. Не про них ли когда-то было сказано – узок их круг, страшно далеки они от народа? А между тем основной вопрос остался без ответа – какова цена этой депутатской самодеятельности? сколько потеряет казна за три года в результате "КРАЙНЕ (!!!) плавного и постепенного введения этого налога". А потеряет, должно быть, немало, коль от общества утаили конкретику… Так, кого победили-то?.. и последнее – кому, но не Севе бы освещать сложные вопросы налогообложения, ему бы что попроще… Но это мое личное мнение, не более того