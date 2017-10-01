По итогам 2017 г. АЦБК снова подтвердил свое лидерство в вопросах климатической ответственности в России

В 2017 г. компания АО «Архангельский ЦБК» снова подтвердила свое лидерство в вопросах климатической ответственности, заняв верхнюю строчку корпоративного климатического рейтинга по версии CDP (международный проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов) в России. По итогам независимой оценки представленного компанией отчета ей был присвоен рейтинг «С».

По словам главы Рабочей группы по вопросам изменения климата Комитета по природопользованию и экологии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Михаила Юлкина, средний рейтинг по миру - "С", в России - "D".

Комментирую результаты прошедшей отчетной кампании, он сказал: «В этом году восемнадцать российских компаний представили климатические отчеты в CDP по запросу инвесторов. Больше, чем когда-либо. Но только четыре из них показали результаты, соответствующие среднему мировому уровню. Это Архангельский ЦБК, «Газпром», «Евраз» и «Русал». Причем, если последние три компании входят в TOP-50 крупнейших российских компаний по рыночной стоимости (капитализации) и целенаправленно выбраны CDP как объекты повышенного внимания инвесторов, то Архангельский ЦБК участвует в программе по собственной инициативе. Что делает его результат вдвойне ценным. У АЦБК, как и у других российских компаний, есть потенциал для улучшения показателей. И его необходимо использовать. Потому что жизнь на месте не стоит, и лидерство нужно доказывать каждый год новыми достижениями».

Независимая неправительственная организация CDP, занимающаяся сбором по всему миру сведений о деятельности крупнейших компаний по смягчению климатических изменений и адаптации к ним, подвела итоги отчетной кампании 2017 г.

В опросе CDP приняли участие ведущие российские компании - Газпром, ЛУКОЙЛ, НОВАТЕК, Сургутнефтегаз, ЕВРАЗ, Уралкалий, Русгидро и т.д. Ответы оценивались по методике, разработанной CDP, после чего в зависимости от результатов компаниям присваивались рейтинги, отражающие прозрачность и эффективность их климатической деятельности.

Справка

Архангельский ЦБК основан в 1940 г.

Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.