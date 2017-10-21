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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/24/53611.html

Сюжет

Программа «Ты – предприниматель»2

Предприниматели Архангельской области прошли курс личной эффективности от эксперта из Москвы21 октября 2017 14:15

Общество, Экономика

Алексей Баранов: «Бизнес — это в первую очередь решение проблем»

Алексей Баранов: «Бизнес — это в первую очередь решение проблем»
Алексей Баранов. Фото сообщества "Ты - предприниматель".
23 октября архангельский предприниматель и инвестор Алексей Баранов поделился своим опытом с участниками программы «Ты — предприниматель».

Алексей — владелец и руководитель ГК «Интерлогика», он является специалистом в информационных технологиях, управленческом учёте и автоматизации бизнеса. Занятие было посвящено генерации бизнес-идей.

— Начать нужно с того, что вы должны определиться с миссией. И не только в бизнесе, но и в жизни — необходимо разобраться, для чего всё это нужно. Если только заработать денег, то найдите ещё что-то для себя, для души, — начал Алексей Баранов.

По его словам, именно одна миссия, или единый образ мышления, поможет найти и объединить единомышленников, которые «станут партнёрами по бизнесу или вашими подчинёнными».

— Я раньше, когда проводил собеседования, спрашивал про образование, опыт работы и так далее. Сейчас я в первую очередь спрашиваю — чем человек увлекается, чем живёт, чтобы понять его образ мышления. Вам я советую поступать так же, искать себе работников-единомышленников и тогда вы будете успешно двигаться по одному пути, — продолжил Алексей.

После определения миссии бизнеса и сбора команды он предложил разобраться, на какого клиента нужно ориентироваться и какую проблему решать своим бизнесом.

— У людей существует определённый запрос на какую-то услугу, а возможности удовлетворить этот запрос нет, вот вам и проблема, которую нужно решать. Если пойдёте таким путём, то обязательно найдёте свою нишу, — рассказал Алексей.

Он считает, что правильные бизнес-идеи должны решать проблемы общества, а кроме того, практически любой бизнес должен быть социальным и ориентироваться на запросы общества.

— Проработайте связь между покупателем и поставщиками. Когда вы уже прошли все шаги, нужно просчитать идею «на коленке». Для этого предлагаю использовать систему анализа пяти сил Портера и обратить внимание на прямых и косвенных конкурентов на рынке. Если считаете, что сделаете лучше, чем они, то у вас есть веский повод двигаться дальше, — объяснил Алексей.

Отметим, что анализ пяти сил Портера — методика для анализа отраслей и выработки стратегии бизнеса, разработанная Майклом Портером в Гарвардской школе бизнеса в 1979 году.

— Вы определили миссию, объединили единомышленников, нашли бизнес-решение социальной проблемы (запроса) и просчитали идею. Теперь вместе с командой «допиливаем» проект — прорабатываем ценностную цепочку — что хочет покупатель, и что мы ему предлагаем; и проводим тестирование идеи с мозговым штурмом, чтобы увидеть её с разных точек зрения. После прохождения всех шагов вы можете запустить свой бизнес, — заключил Алексей Баранов.

Следующее занятие для участников программы проведёт Светлана Бызова в среду в 18:00.

Напомним, что в рамках образовательной программы «Ты — предприниматель» проходит конкурс «Молодой предприниматель России», заявки на который можно подать до 31 октября, пройдя по этой ссылке и по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий 65, офис 410. Контактный телефон: 8 (8182) 477 160. Заявку также можно отправить по электронной почте — predprinimatel29@yandex.ru.​

Константин Журавлёв, Сегодня 14:49

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