ООО «Газпром трансгаз Ухта» вошло в рейтинг эффективности крупнейших компаний России

18 октября Группа «Интерфакс» опубликовала предварительный ежегодный рейтинг фундаментальной эффективности российского бизнеса, в который вошли 150 крупнейших компаний России, работающих в реальном секторе экономики. В тройку лидеров группы «Нефть и газ» вошло ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Топ-150 сведен из оценок почти 5500 предприятий реального сектора экономики. Сравнение эффективности производства выполнено на основе данных о фактическом энергопотреблении, воздействии на окружающую среду и выпуске продукции в натуральном выражении. При этом в рейтинг включены не только головные холдинги, но и их крупные дочерние структуры, в том числе филиалы без статуса юридического лица.

Ранжирование компаний рейтинга топ-150 по традиции проводилось по пяти критериям: энергоресурсная эффективность (затраты энергии и ресурсов на единицу продукции); технологическая эффективность (потребление ресурсов и образование отходов на единицу проделанной работы); экосистемная эффективность (уровень загрязнений и воздействий на среду, исходящих от предприятий компании, которые могут быть ассимилированы природными экосистемами в районах размещения этих предприятий); динамика эффективности (изменение эффективности в период с 2005 по 2017 гг.); прозрачность (уровень раскрытия отчетности об энерго-ресурсопотреблении и воздействии на природную среду).

Компании ранжированы по значению каждого критерия. Итоговое место в рейтинге определено по сумме мест в пяти ранговых списках.

Так, тройку лидеров группы «Нефть и газ» в топ-150 образуют ООО «Газпром добыча Уренгой», ПАО «НОВАТЭК» и ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Как сообщил руководитель эколого-энергетического рейтингового агентства «Интерфакс-ЭРА» Александр Мартынов начале декабря 2017 года рейтинг фундаментальной эффективности топ-150 будет актуализирован и в финальной версии презентован на V Всероссийском съезде по охране природы в Москве.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 9 регионов Северо-Запада России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эксплуатируемая Обществом «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через территорию северо-запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до западных рубежей России.

В границах производственной деятельности Общества эксплуатируется более 15,4 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2016 году объём транспортируемого предприятием газа составил более 166 млрд куб. м.

В структуре Общества 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 КС, в составе которых работают 85 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 417 ГПА общей установленной мощностью 5 тыс. 874 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 174 газораспределительные станции. В составе Общества работают 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрены система менеджмента качества ISO 9001:2008 и система экологического менеджмента ISO 14001:2004.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в г. Ухте, Республика Коми.