Новости дня

Житель Устьянского района получил 10 лет колонии за то что подстрелил знакомого

«Онежское Поморье» нанесли на карту путешественника

Николай Цуканов заметил недоделки в строящемся перинатальном центре в Архангельске

В центре Архангельска на тротуар упало окно

Мобильная версия 16+

Вторник, 24 октября, 18:55

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/24/53609.html

Экономика

ООО «Газпром трансгаз Ухта» вошло в рейтинг эффективности крупнейших компаний России

ООО «Газпром трансгаз Ухта» вошло в рейтинг эффективности крупнейших компаний России
18 октября Группа «Интерфакс» опубликовала предварительный ежегодный рейтинг фундаментальной эффективности российского бизнеса, в который вошли 150 крупнейших компаний России, работающих в реальном секторе экономики. В тройку лидеров группы «Нефть и газ» вошло ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Топ-150 сведен из оценок почти 5500 предприятий реального сектора экономики. Сравнение эффективности производства выполнено на основе данных о фактическом энергопотреблении, воздействии на окружающую среду и выпуске продукции в натуральном выражении. При этом в рейтинг включены не только головные холдинги, но и их крупные дочерние структуры, в том числе филиалы без статуса юридического лица.

Ранжирование компаний рейтинга топ-150 по традиции проводилось по пяти критериям: энергоресурсная эффективность (затраты энергии и ресурсов на единицу продукции); технологическая эффективность (потребление ресурсов и образование отходов на единицу проделанной работы); экосистемная эффективность (уровень загрязнений и воздействий на среду, исходящих от предприятий компании, которые могут быть ассимилированы природными экосистемами в районах размещения этих предприятий); динамика эффективности (изменение эффективности в период с 2005 по 2017 гг.); прозрачность (уровень раскрытия отчетности об энерго-ресурсопотреблении и воздействии на природную среду).

Компании ранжированы по значению каждого критерия. Итоговое место в рейтинге определено по сумме мест в пяти ранговых списках.

Так, тройку лидеров группы «Нефть и газ» в топ-150 образуют ООО «Газпром добыча Уренгой», ПАО «НОВАТЭК» и ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Как сообщил руководитель эколого-энергетического рейтингового агентства «Интерфакс-ЭРА» Александр Мартынов начале декабря 2017 года рейтинг фундаментальной эффективности топ-150 будет актуализирован и в финальной версии презентован на V Всероссийском съезде по охране природы в Москве.

 

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 9 регионов Северо-Запада России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эксплуатируемая Обществом «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через территорию северо-запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до западных рубежей России.

В границах производственной деятельности Общества эксплуатируется более 15,4 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2016 году объём транспортируемого предприятием газа составил более 166 млрд куб. м.

В структуре Общества 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 КС, в составе которых работают 85 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 417 ГПА общей установленной мощностью 5 тыс. 874 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 174 газораспределительные станции. В составе Общества работают 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрены система менеджмента качества ISO 9001:2008 и система экологического менеджмента ISO 14001:2004.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в г. Ухте, Республика Коми.

Сегодня 13:52

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Николай Цуканов заметил недоделки в строящемся перинатальном центре в АрхангельскеСегодня 18:07

Утраченные бренды Архангельска: трамвайСегодня 13:24
2 комментария

На "Мироновой горе" до сих пор ловят медведяСегодня 10:58

24 октября в Поморье ожидается снег и туманСегодня 09:00

Отремонтированный проезд Сибиряковцев откроется в этом годуВчера 16:15

Экономика

Алексей Баранов: «Бизнес — это в первую очередь решение проблем»Сегодня 14:49

«Аквилон-Инвест» построил в Архангельске образцовую детскую площадкуСегодня 09:20

Архангельский ЦБК - в топ-400 крупнейших компаний РоссииВчера 10:42

Предприниматели Архангельской области прошли курс личной эффективности от эксперта из Москвы21 октября 2017 14:15

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлится до 31 октября20 октября 2017 14:47

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

«Онежское Поморье» нанесли на карту путешественника

Николай Цуканов заметил недоделки в строящемся перинатальном центре в Архангельске

Полпред президента Николай Цуканов посетил первую городскую больницу Архангельска

Утраченные бренды Архангельска: трамвай

На "Мироновой горе" до сих пор ловят медведя

Алексей Баранов: «Бизнес — это в первую очередь решение проблем»

«Аквилон-Инвест» построил в Архангельске образцовую детскую площадку

Архангельский ЦБК - в топ-400 крупнейших компаний России

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлится до 31 октября

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

Житель Устьянского района получил 10 лет колонии за то что подстрелил знакомого

В центре Архангельска на тротуар упало окно

В Северодвинске компания молодых людей напала на бригаду "скорой"

Архангелогородец избил врача скорой помощи

Жительница Приморского района избивала несовершеннолетнего сына

В Архангельске стартовало первенство СЗФО по греко-римской борьбе

Северодвинцы приняли участие в акции «Зарядка с чемпионом»

«Водник» вышел в полуфинал международного турнира

Архангельские спортсмены отправятся на финал первенства России по дзюдо

"Водник" одержал "туманную" победу над скандинавами

В столице Поморья пройдёт выставка японской графики

В Архангельске пройдет фестиваль «Голос улиц»

В Северном морском музее пройдёт джазовый концерт

На кинофестиваль "Берегиня" поступило 140 заявок

В столице Поморья состоится "вечеринка обмена"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru