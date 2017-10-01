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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/24/53599.html

Экономика

«Аквилон-Инвест» построил в Архангельске образцовую детскую площадку

«Аквилон-Инвест» построил в Архангельске образцовую детскую площадку
Фото Артема Келарева
Детская площадка у ЖК «Империал» – это более 10 игровых снарядов на порядка 500 квадратных метров.

Площадка находится неподалёку от пересечения Воскресенской улицы с проспектом Советских космонавтом, по соседству с Архангельским морским кадетским корпусом. На сегодня холдинг «Аквилон-Инвест» построил уже три таких площадки на своих объектах. Проекты благоустройства прилегающей территории всех жилых комплексов холдинга изначально предусматривают установку детских игровых площадок.

– Мы хотим показать пример – что именно таким должен быть идеальный вариант городской детской площадки, – отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон-Инвест» Александр Фролов. – Здесь применялось прорезиненное покрытие, которое даёт возможность нашим детишкам комфортно бегать и отдыхать. Здесь очень хорошее наполнение – как для маленьких детей, так и для подростков. К тому же, всё сделано в антивандальном исполнении. Мы очень скрупулёзно подходим к проектированию и наполнению детских площадок, этим у нас занимается целый отдел.

Кстати, специальное прорезиненное покрытие родители архангельской детворы, которые приходят сюда со всего микрорайона, оценили по достоинству. Как и систему освещения – несколько фонарей с мощными лампами, которые освещают весь периметр площадки в тёмное время суток. Ведь по мере приближения зимы световой день у нас на Севере сокращается, а качественное освещение даёт возможность детям играть и после захода солнца. А родителям – быть спокойными за своих детей, безопасность которых – превыше всего.

Кроме того, между тротуаром, выходящим на проезжую часть, и площадкой поставлено ограждение, что мамы малышей единогласно одобряют: чем дальше от машин, тем лучше.

Так, твёрдую пятёрку площадке поставила Ольга Онякова, которая гуляет здесь с двумя маленькими мальчиками. Старшему – два года пять месяцев, а младшему – ещё нет и года.

– Это лучшая площадка для малышей, – говорит женщина. – Вечером здесь работает очень хорошая подсветка, фонари такие мощные, что очень актуально у нас в городе. Ребёнок может гулять и во второй половине дня. А ещё грязи нет: упадёшь, а всё чистенькое. Это здорово. Очень нравится, что территория закрыта от машин, здорово, что деткам ничего не угрожает. И много всяких разных снарядов интересных. 

Разнообразие игровых снарядов привлекает на площадку детей разных возрастов. Да и сами аттракционы рассчитаны на детей разных лет. Малышам, которые только научились ходить, подходят домики и горка, на которую они могут сами взобраться. Школьникам на площадке нравятся снаряды для более активного времяпровождения, например, спортивные тренажёры, на на которых можно крутить педали, качать пресс и даже выполнять упражнения на трицепс.

Но и малыши, и ребята постарше сходятся в симпатии к «Паутинке» – уникальной качели, на которой раскачиваешься, сидя в круглой люльке. А взрослые подтверждают: такой качели нигде в городе больше нет.

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