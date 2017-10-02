Архангельский ЦБК - в топ-400 крупнейших компаний России

АО «Архангельский ЦБК» вошло в рейтинг «400 крупнейших компаний России», подготовленный журналом «Эксперт». Компания заняла 345 место (в 2016 г. - 361).

В этом году «входной билет» в рейтинг крупнейших подорожал по итогам прошлого года на 15% до 24,7 млрд. рублей.

Согласно результатам консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, выручка АО «Архангельский ЦБК» и его дочерних структур за 2016 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,5% и составила 30,3 млрд. руб. Чистая прибыль - 6,4 млрд. руб.

Справка

Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.