Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлится до 31 октября

«МПР» — конкурс федерального масштаба, который призван развивать малый бизнес и популяризовать предпринимательство среди молодёжи.

Всего в конкурсе объявлено пять номинаций: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес года», «Личный вклад года».

В список награждённых смогут попасть самые талантливые молодые бизнесмены Архангельской области — в возрасте до 30 лет (включительно) и являющиеся индивидуальными предпринимателями, учредителями или соучредителями юридического лица.

Зарегистрированное юридическое лицо должно соответствовать критериям субъекта малого и среднего предпринимательства согласно ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». При этом доля потенциального участника конкурса в уставном капитале юрлица должна составлять не менее 50 процентов.

Победители регионального конкурса будут выдвинуты на федеральный этап, а победитель номинации «Работодатель года» будет направлен на обучение в Федеральный центр повышения квалификации «Русская Школа Управления» на тематический пятидневный курс с оплатой перелёта и проживания.

Заявки принимаются до 31 октября по этой ссылке и по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий 65, офис 410. Контактный телефон: 8 (8182) 477 160. Заявку также можно отправить по электронной почте — predprinimatel29@yandex.ru. Награждение победителей пройдёт 30 ноября 2017 года.