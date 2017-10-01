Новости дня

В Северодвинске мужчина затопил соседей и чуть не спалил дом

Архангельские школьники займутся поисковым делом

Архангельским врачам представили современные хирургические технологии

В Архангельске пройдёт патриотический фестиваль «АрхангелЪ»

Мобильная версия 16+

Пятница, 20 октября, 21:38

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/20/53552.html

Общество, Экономика

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлится до 31 октября

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлится до 31 октября
«МПР» — конкурс федерального масштаба, который призван развивать малый бизнес и популяризовать предпринимательство среди молодёжи.

Всего в конкурсе объявлено пять номинаций: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес года», «Личный вклад года».

В список награждённых смогут попасть самые талантливые молодые бизнесмены Архангельской области — в возрасте до 30 лет (включительно) и являющиеся индивидуальными предпринимателями, учредителями или соучредителями юридического лица.

Зарегистрированное юридическое лицо должно соответствовать критериям субъекта малого и среднего предпринимательства согласно ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». При этом доля потенциального участника конкурса в уставном капитале юрлица должна составлять не менее 50 процентов.

Победители регионального конкурса будут выдвинуты на федеральный этап, а победитель номинации «Работодатель года» будет направлен на обучение в Федеральный центр повышения квалификации «Русская Школа Управления» на тематический пятидневный курс с оплатой перелёта и проживания.

Заявки принимаются до 31 октября по этой ссылке и по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий 65, офис 410. Контактный телефон: 8 (8182) 477 160. Заявку также можно отправить по электронной почте — predprinimatel29@yandex.ru. Награждение победителей пройдёт 30 ноября 2017 года.

Константин Журавлёв, Сегодня 14:47

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Игоря Скубенко сменил Сергей КотловСегодня 14:01

"Пьяные преступления" в Поморье составляют 43 %Сегодня 12:55
1 комментарий

Посещение нацпарка «Онежское Поморье» станет платнымСегодня 10:29

Сергей Степашин: люди не должны жить по 40 лет в баракахВчера 19:40

Дадут ли пожизненное? Начался суд над бандой ШаманинаВчера 14:54

Экономика

В Онеге выпустили почти десять тысяч мальков КумжиСегодня 13:26

На программе «Ты — предприниматель» провели первые презентации бизнес-проектовВчера 12:48

Фёдор Оняков: «Программа «Ты – предприниматель» – отличная площадка, чтобы протестировать идею»Позавчера 17:06

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в сентябре 2017 годаПозавчера 11:33

Артём Вахрушев: «Предпринимательство — это не зарабатывание денег, это образ мышления»17 октября 2017 13:49

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Архангельские школьники займутся поисковым делом

Архангельским врачам представили современные хирургические технологии

В Архангельске пройдёт патриотический фестиваль «АрхангелЪ»

Игоря Скубенко сменил Сергей Котлов

В Архангельск прибыли буровики с «Приразломной»

В Онеге выпустили почти десять тысяч мальков Кумжи

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в сентябре 2017 года

«Ростелеком» в Архангельской области модернизирует сети связи по обращению собственников многоквартирных домов

В Архангельске завершились бизнес-выходные «Динамичный старт»

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

В Северодвинске мужчина затопил соседей и чуть не спалил дом

В Архангельске перекрыта одна из улиц

В Архангельске пожарные спасли от огня пожилую женщину

В Архангельске бывший судебный пристав обвиняется в служебных подлогах

Двое жителей Новодвинска признаны виновными в убийстве таксиста

Архангельские спортсмены отправятся на финал первенства России по дзюдо

"Водник" одержал "туманную" победу над скандинавами

Новодвинские боксеры привезли с всероссийских соревнований золото и серебро

Архангелогородцы сдадут нормы ГТО

Наши спортсменки завоевали три медали на первенстве Европы по воздушно-силовой атлетике

В столице Поморья состоится "вечеринка обмена"

В Архангельске открылась выставка о сотрудничестве России и Норвегии

В Добролюбовке пройдет встреча с немецкими музыкантами

Архангельское УФАС не стало запрещать рекламу "Матильды"

Архангелогородка прошла в шоу "Голос"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru