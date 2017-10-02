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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/20/53549.html

Экономика

В Онеге выпустили почти десять тысяч мальков Кумжи

В Онеге выпустили почти десять тысяч мальков Кумжи
Фото Артема Келарева
Более девяти с половиной тысяч молоди Кумжи накануне выпустили в большое плавание в реку Онегу. Мальков ценной рыбы лососевой породы вырастили на Солзинском рыбзаводе в Северодвинске. Раказчик работ - архангельский ЦБК. Так предприятие восполняется ущерб, нанесенный Северной Двине при проведении дноуглубительных работ.

Не только сохранить, но и преумножить рыбные запасы - задача не из легких. Но только не для работников Солзинского экспериментального завода. Здесь из маленькой икринки выращивают мальков рыб лососёвых пород. Начинается все со стадии инкубации, затем мальков выдерживают и подращиванают. Обычно эти процессы приходятся на зимне-весенний период.

Александр Лавров, директор солзинского экспериментального лососевого завода: «В июне месяце мы ее рассаживаем дальше уже на летнее выращивание, и началось уже основное выращивание мальков именно в летний период. Вся рыба в течение лета выращивается, осенью происходит ее сортировка вся. Та рыба, которая уже подросла до необходимых там навесок, то есть не менее 12 граммов - она гротовится на выпуск, та рыба, которая мельче этой навески - она оставляется еще на один год выращивания» .

Через такой цикл прошли и эти мальки кумжи. Работники Солзинского завода получили ее от Онежского рыбзавода. В специальных пластиковых и бетонных бассейнах из икринок 2015го года закладки вырастили 9 с половиной тысяч особей молоди кумжи. Всех их накануне выпустили в большое плавание в реку Онегу.

Начальник отдела по рыболовству Свеврного филиала ФГБУ «Главрыбвод» Дмитрий Широких: «После года выращивания она достигла нормативной довески - не менее 12 грамм и в дальнейшем выращивалась до момента реализации ее, тобишь выпуска в реку Онега. Сейчас она достигает примерно от 30 до 40 грамм, средний вес этой рыбы составляет».

Заказчик работ - Архангельский ЦБК. Запуская мальков, комбинат выполняет программу по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Так предприятие компенсирует ущерб, нанесенный Северной Двине, дноуглубительными работами в районе причала и на судоходном канале комбината.

Заместитель главного эколога Архангельского ЦБК Екатерина Морозова: «Пользование водным объектом не может осуществляться юридическими лицами без определенных документов. Первоначально это договор водопользования, нам его согласует Двинско-Печорская БВУ. вот, и также нам договор водопользования согласует Росрыболовство. И только на этих условиях мы можем осуществлять забор воды».

Следующий шаг - уже 24 октября. Тогда в реку Онегу выпустят еще 8 с половиной тысяч молоди Кумжи. Такую работу по воспроизводству водных био ресурсов Архангельский ЦБК планирует проводить и дальше. Ежегодно реки области будут пополняться тысячами мальков рыбы благородных парод. Работа эта обходится недешево. Только в текущем году предприятие затратило на эти цели около 6 миллионов рублей. 

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